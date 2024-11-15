Вестник Кавказа

Электросети Дагестана получат 1,6 млрд рублей от «Россетей»

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На ремонт и обслуживание линий электроснабжения Дагестана будет потрачено около 1,6 млрд рублей. Средства выделит компания «Россети».

«Россети Северный Кавказ» потратят 1,6 млрд рублей на ремонт и обслуживание линий электроснабжения Дагестана в будущем году, рассказал представитель местного филиала компании Гаджи Гаджиев.

Он передал, что сейчас компания создает план энергетического развития Дагестана.

«Мы уже говорим не о программе повышения надежности, а о программе развития республики. Она предусматривает и повышение надежности, и реконструкцию, и новые центры питания и линии электропередачи»

- Гаджи Гаджиев

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