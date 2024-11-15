Пассажиропоток в аэропортах Грузии вырос на 20%

В Грузии более чем на 20% увеличился поток авиапассажиров. Основу потока составляют пассажиры регулярных рейсов.

В третьем квартале этого года в Грузии аэропорты обслужили на 20,6% больше пассажиров, чем за тот же период 2023 года, следует из данных Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".

За квартал с июля по сентябрь пассажиропоток аэропортов составил 2,5 млн человек, при этом почти 94% путешественников - пассажиры регулярных рейсов.

Аэропорты Грузии обслужили за три месяца 9,4 тыс авиарейсов, это на 15,8% больше прошлогодних данных.