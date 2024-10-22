Вестник Кавказа

Отели Турции с отменой "все включено" потеряют туристов

Приготовление рыбы гриль
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Отмена системы "все включено", пользующейся особой популярностью у многих, в том числе и российских туристов, отпугнет их и вызовет значительный отток путешественников, считают в Турции.

Отмена системы "все включено" в турецких курортных отелях нанесет им значительный урон в виде оттока путешественников, в том числе российских, в другие страны, заявил зампредседателя турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу.

"Принципиально важным является направление туристического спроса. Если спрос туристов, приезжающих в Турцию, ориентирован на "все включено", то отмена этой практики чревата перетоком туристов из Турции в другие страны, если смотреть в целом"

- Хакан Топкурулу

Эту практику можно отрегулировать с помощью гибкого налогообложения, что увеличит доходы небольших отелей, уверен политик, передает РИА Новости.

Еще один фактор - система "все включено" в турецких отелях позволяла оплатить российским туристам все услуги в рублях у туроператора, тогда как ее отмена грозит проблемами на местах с оплатой услуг российскими платежными картами, предупредил ранее посол РФ в Турции Алексей Ерхов.

Напомним, ранее эксперты отрасли на туристическом форуме в Стамбуле подняли вопрос о главной проблеме востребованного all inclusive - огромном количестве отходов, и как следствие, лишних тратах как отелей, так и туристов, которые платят за избыток продуктов при покупке тура. Президент Ассоциации профессиональных менеджеров отелей Хакан Саатчиоглу отметил, что пересмотр "все включено" необходим, предложения уже направлены в Минтуризма Турции.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1075 просмотров

Видео

Все видео


реклама

COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Российские регионы ознакомятся с достопримечательностями Крыма

Российские регионы ознакомятся с достопримечательностями Крыма

Новогодний Крым набирает популярность у россиян

Новогодний Крым набирает популярность у россиян

Тырныауз: самый высокогорный и ближайший к Эльбрусу город России

Тырныауз: самый высокогорный и ближайший к Эльбрусу город России

Спрос на отдых в Крыму на Новый год сохранился на уровне 2023 года

Спрос на отдых в Крыму на Новый год сохранился на уровне 2023 года

Эльбрус открыл сезон катания в тестовом режиме

Эльбрус открыл сезон катания в тестовом режиме

Автотуристы изучат в Крыму новые экомаршруты

Автотуристы изучат в Крыму новые экомаршруты

Общие правила поведения на горнолыжных курортах введут по всей России

Общие правила поведения на горнолыжных курортах введут по всей России

&quot;Красная Поляна&quot; обзавелась гастрономическим центром

"Красная Поляна" обзавелась гастрономическим центром

Названа общая сумма курортного сбора на Ставрополье

Названа общая сумма курортного сбора на Ставрополье

&quot;Красная Поляна&quot; установит рекорд по турпотоку в 2024 году

"Красная Поляна" установит рекорд по турпотоку в 2024 году

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы