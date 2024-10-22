Отели Турции с отменой "все включено" потеряют туристов

Отмена системы "все включено", пользующейся особой популярностью у многих, в том числе и российских туристов, отпугнет их и вызовет значительный отток путешественников, считают в Турции.

Отмена системы "все включено" в турецких курортных отелях нанесет им значительный урон в виде оттока путешественников, в том числе российских, в другие страны, заявил зампредседателя турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу.

"Принципиально важным является направление туристического спроса. Если спрос туристов, приезжающих в Турцию, ориентирован на "все включено", то отмена этой практики чревата перетоком туристов из Турции в другие страны, если смотреть в целом"

- Хакан Топкурулу

Эту практику можно отрегулировать с помощью гибкого налогообложения, что увеличит доходы небольших отелей, уверен политик, передает РИА Новости.

Еще один фактор - система "все включено" в турецких отелях позволяла оплатить российским туристам все услуги в рублях у туроператора, тогда как ее отмена грозит проблемами на местах с оплатой услуг российскими платежными картами, предупредил ранее посол РФ в Турции Алексей Ерхов.

Напомним, ранее эксперты отрасли на туристическом форуме в Стамбуле подняли вопрос о главной проблеме востребованного all inclusive - огромном количестве отходов, и как следствие, лишних тратах как отелей, так и туристов, которые платят за избыток продуктов при покупке тура. Президент Ассоциации профессиональных менеджеров отелей Хакан Саатчиоглу отметил, что пересмотр "все включено" необходим, предложения уже направлены в Минтуризма Турции.