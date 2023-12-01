Верхний Ларс все еще закрыт для фур – в очереди почти 1,4 тыс машин

Проезд большегрузных автомобилей в Грузию через пункт пропуска Верхний Ларс остается закрытым. Запрет на передвижение фур по Военно-Грузинской дороге был введен накануне вечером

Пункт пропуска Верхний Ларс по-прежнему недоступен для большегрузного транспорта, следует из данных ЦОДД и МЧС Северной Осетии.

Фурам запретили движение от Владикавказа до Ларса накануне вечером в 17.50 мск. Причина – мощный снегопад и мороз на дороге на территории Грузии, из‑за чего грузинская дорожная полиция закрыла, опять же для фур, участок Гудаури-Коби, который считается самым проблемным.

Легковые автомобили при этом могут спокойно перемещаться по Военно-Грузинской дороге – им опасность не угрожает.

За более чем 20 часов ограничений на российской стороне скопилась очередь из большегрузов. По данным ЦОДД, она достигает 1386 фур. Накануне в районе семи часов вечера в очереди находились более 900 большегрузов.

Напомним, Военно-Грузинская дорога на сегодняшний день единственная транспортная артерия, которая связывает Россию и Грузию. Автомобильное сообщение между Россией и Арменией также осуществляется по этой трассе. Ключевую роль в ее функционировании играет пункт пропуска Верхний Ларс, расположенный на границе.