Вестник Кавказа

Верхний Ларс все еще закрыт для фур – в очереди почти 1,4 тыс машин

Верхний Ларс все еще закрыт для фур – в очереди почти 1,4 тыс машин
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Проезд большегрузных автомобилей в Грузию через пункт пропуска Верхний Ларс остается закрытым. Запрет на передвижение фур по Военно-Грузинской дороге был введен накануне вечером

Пункт пропуска Верхний Ларс по-прежнему недоступен для большегрузного транспорта, следует из данных ЦОДД и МЧС Северной Осетии.

Фурам запретили движение от Владикавказа до Ларса накануне вечером в 17.50 мск. Причина – мощный снегопад и мороз на дороге на территории Грузии, из‑за чего грузинская дорожная полиция закрыла, опять же для фур, участок Гудаури-Коби, который считается самым проблемным.

Легковые автомобили при этом могут спокойно перемещаться по Военно-Грузинской дороге – им опасность не угрожает.

За более чем 20 часов ограничений на российской стороне скопилась очередь из большегрузов. По данным ЦОДД, она достигает 1386 фур. Накануне в районе семи часов вечера в очереди находились более 900 большегрузов.

Напомним, Военно-Грузинская дорога на сегодняшний день единственная транспортная артерия, которая связывает Россию и Грузию. Автомобильное сообщение между Россией и Арменией также осуществляется по этой трассе. Ключевую роль в ее функционировании играет пункт пропуска Верхний Ларс, расположенный на границе.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
820 просмотров

Видео

Все видео


реклама

COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Россия обвинила Запад в попытке новой цветной революции в Грузии

Россия обвинила Запад в попытке новой цветной революции в Грузии

Верхний Ларс – состояние на сегодня: проезд закрыт для фур

Верхний Ларс – состояние на сегодня: проезд закрыт для фур

Свыше 1 тыс фур застряли на границе России и Грузии

Свыше 1 тыс фур застряли на границе России и Грузии

Россия пожелала Грузии отстоять свою идентичность

Россия пожелала Грузии отстоять свою идентичность

Грузия продолжает наращивать внешнюю торговлю

Грузия продолжает наращивать внешнюю торговлю

Дорога из России в Грузию стала лучше

Дорога из России в Грузию стала лучше

В очереди на Верхнем Ларсе скопилось почти 1900 грузовиков

В очереди на Верхнем Ларсе скопилось почти 1900 грузовиков

На границе Северной Осетии и Грузии построят склады для хранения товаров

На границе Северной Осетии и Грузии построят склады для хранения товаров

Россия приостановила подачу газа в Армению

Россия приостановила подачу газа в Армению

Россия наводит порядок в отношениях с Абхазией

Россия наводит порядок в отношениях с Абхазией

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы