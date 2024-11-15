Чудесное спасение теленка произошло на Ставрополье

В одном из оросительных каналов Ставропольского края застрял теленок. После сообщения от местной жительницы ему на помощь пришли спасатели и вызволили из ила.

Спасатели вытащили обессиленного теленка из оросительного канала в Левокумском округе Ставропольского края, рассказали в ПАСС К. О нем сообщила мимо проходящая женщина.

Оказалось, что вязкий ил и крутой берег мешали детенышу выбраться самому. Специалисты предполагают, что он провел там около двух суток.

Они подкопали берег и, обвязав теленка веревкой, достали его из заточения. Неравнодушные принесли спасенному сено, чтобы тот восстановил силы.