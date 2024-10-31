Россия обвинила Запад в попытке новой цветной революции в Грузии

В ФСБ России заявили о попытке Запада совершить новую цветную революцию в Грузии. В ведомстве сказали, что заигрывание с Западом сопряжено со значительными рисками.

Западные спецслужбы попытались совершить новую цветную революцию в Грузии, сообщил директор российского ФСБ Александр Бортников.

Он отметил, что Запад в рамках реализации своей агрессивной политики расширяет свою подрывную деятельность на постсоветском пространстве.

«Так, предприняты попытки проведения очередной цветной революции в Грузии»

- Александр Бортников

Бортников подчеркнул, что это свидетельствует на наличии значительных рисков в сфере безопасности при заигрывании с Западом.

Директор добавил, что такие риски при любом отклонении от евроатлантического вектора могут перерасти в полноценную угрозу суверенитету и конституционному строю.

Зачем Западу новая революция в Грузии?

Директор Института политических исследований Сергей Марков в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" объяснил мотивацию Запада в организации новых попыток госпереворота в Грузии отказом Тбилиси от следования западной политике санкционного давления на Россию.

"Правительство Грузии в феврале 2022 года отказалось присоединиться к антироссийским санкциям. Запад тут же решил действующую грузинскую власть заменить на ту оппозиционную коалицию, которая готова полностью следовать западным требованиям и по антироссийским санкциям, и, как отмечали в "Грузинской мечте", по открытию "второго фронта" против Россией путем войны с Южной Осетией или Абхазией. Именно ради "второго фронта" и присоединения Грузии к санкциям западные силы и хотели сменить власть в республике", - сообщил он.

Тем не менее, план Запада провалился. "Во-первых, оппозиция тесно связана с фигурой сидящего в тюрьме Михаилом Саакашвили – символа и неформального лидера всех противостоящих "Грузинской мечте" грузинских политиков. Но Саакашвили ненавидит большинство жителей Грузии за тот беспредел, который он устроил в стране в свое время, и за то, что начал войну с Южной Осетией и Россией. Во-вторых, оппозиция выступает против Грузинской православной церкви, в то время как власть поддерживает ГПЦ, а церковь очень популярна в стране", - отметил Сергей Марков.

"В-третьих, население Грузии попросту не хочет воевать с Россией за Абхазию и Южную Осетию. Все видят, какая катастрофа произошла на Украине. В итоге граждане в большинстве не стали голосовать за оппозицию. Оппозиция попыталась организовать при западной поддержке вооруженный переворот по типу украинского, но власти Грузии в закрытом, тайном режиме предупредили страны Запада, что, если те попытаются свергнуть власть в конфликтном формате, Тбилиси будет действовать не как Виктор Янукович, а как Александр Лукашенко – разгромит прозападную оппозицию и полностью уйдут к России. Запад испугался ультиматума и сдался", - пояснил политолог.