Гарибашвили не будет президентом Грузии

В "Грузинском мечте" опровергли публикации СМИ о том, что кандидатами на пост президента могут стать Ираклий Гарибашвили и Константин Гамсахурдия. Партия уже выбрала своего кандидата, но имя его не называется.

Сообщения оппозиционных СМИ о том, что правящая партия "Грузинская мечта" рассматривает в качестве кандидатов на пост президента председателя партии Ираклия Гарибашвили и сына первого президента Константина Гамсахурдия, не соответствуют действительности.

Их опроверг лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.

"Ираклий Гарибашвили был бы хорошим президентом, если бы он им стал, но он им не будет"

– политик

По словам Мдинарадзе, "Мечта" также не обсуждает и возможность выбрать президентом Константина Гамсахурдия. Он пояснил, что правящая команда уже сделала свой выбор, и это не Гарибашвили и не Гамсахурдия, а другой человек.

Напомним, выборы президента Грузии назначены на 14 декабря. Впервые они будут непрямыми: в голосовании примет участие только специальная Избирательная коллегия в составе 300 человек. Стоит отметить, что по Конституции предлагать кандидатов могут только члены коллегии, а она состоит наполовину из депутатов парламента, наполовину из представителей регионов.