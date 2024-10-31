Вестник Кавказа

Интеграция в ЕС и НАТО осталась в приоритете Грузии

Флаг НАТО
© Фото: Динара Хаирова
В Грузии подчеркнули, что страна сохраняет в приоритете евроинтеграцию. Речь идет о вступлении в западные структуры.

Интеграция в ЕС и НАТО продолжает оставаться для Грузии важнейшим приоритетом, подчеркнула кандидат на пост руководителя МИД республики Мака Бочоришвили, выступая на заседании парламента.

«В соответствии с 78-й статьей Конституции Грузии, Грузия продолжает свой необратимый путь евроатлантической интеграции. Соответственно, отношения с НАТО и Евросоюзом будут важным приоритетом»

- Мака Бочоришвили

Напомним, что Мака Бочоришвили была представлена в качестве нового министра иностранных дел в обновленном правительстве. Сейчас парламент должен его утвердить.

Ранее глава парламента Шалва Папуашвили отметил, что евроинтеграция Грузии не приостановлена, так как Еврокомиссия подготовила отчет о расширении страны, где дала властям рекомендации.

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