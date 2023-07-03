Вестник Кавказа

Иран заявил о своей глобальной роли в устойчивом развитии

Иран заявил о своей глобальной роли в устойчивом развитии
© Фото: ИРНА
Иран играет стратегическое значение в глобальных энергетических и торговых сетях и занимает ключевое положение в стратегически важных транзитных коридорах Север-Юг и Восток-Запад, заявил на конференции в Эр-Рияде глава Минэкономики ИРИ.

Министр экономики и финансов Ирана Абдолнассер Хеммати выступил перед министерской группой 28-й Всемирной инвестиционной конференции Всемирной ассоциации агентств по содействию инвестициям в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, отметив растущую роль страны в меняющемся мировом порядке.

"Экономика Ирана с ее богатыми природными, минеральными и энергетическими ресурсами, молодым и образованным населением, стратегическим геополитическим положением и обширной экономической инфраструктурой хорошо подготовлена ​​к решению этих проблем и использованию этих возможностей"

- Абдолнассер Хеммати

Иран обладает потенциалом в решении проблем, с которыми сталкивается мировая экономика: это климатические кризисы, геополитические сдвиги, волатильность энергетического рынка и неравенство, созданное новыми технологиями. Все они усилили неравенство между развивающимися и развитыми экономиками и нарушили глобальные цепочки поставок, усилив торговую напряженность, отметил министр, передает иранское новостное агентство ИРНА.

Иран уже сейчас выступает лидером в области мер по борьбе с изменением климата, передачи технологий и совместных инвестиционных инициатив, и у него есть уникальные возможности для роста и сотрудничества – это зеленая экономика, которую формируют инвестиции в возобновляемые источники энергии, активный рост рынков и ускорение цифровой трансформации.

Иран имеет стратегическое значение в глобальных энергетических и торговых сетях, обладая 10% доказанных мировых запасов нефти и 15% запасов природного газа. Также страна занимает ключевое положение в стратегически важных транзитных коридорах Север-Юг и Восток-Запад.

Раскритиковал Хеммати международные санкции, которые, по его мнению, вредят не только Ирану, но и экономике всего региона и мира в целом, резюмировал он.

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