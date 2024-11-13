В Азербайджане сегодня случилось землетрясение

Сейсмоактивность зафиксирована сегодня на территории Азербайджана. Подземные толчки сотрясли Мингячевирское водохранилище.
Сообщение о землетрясении на Мингячевирском водохранилище опубликовал 26 ноября Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной Академии Наук Азербайджана.
Магнитуда явления составила 3,1, эпицентр залегал на глубине 21 км. На поверхности толчки были неощутимы.
Местом землетрясения стало Мингячевирское водохранилище, находящееся в 41 км к северо-востоку от станции Гянджа, уточнили специалисты.