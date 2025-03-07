США начнут вывод войск из Сирии в течение двух месяцев – СМИ

Вашингтон оповестил Тель-Авив о скором выводе подразделений армии США из Сирии.

США планируют в течение двух месяцев начать вывод войск из Сирии, передают СМИ.

"Представители служб безопасности США проинформировали руководство спецслужб Израиля, что поэтапный вывод войск из Сирии начнется в течение двух месяцев"

– Ynet

Сообщается, что Вашингтон оповестил о своих планах Израиль, однако власти Тель-Авива стараются переубедить Белый дом, рассчитывая, что США откажутся от решения о выводе армии.

Отметим, что в Сирии до сих пор остаются около 2 тыс военных США.

Напомним, что ранее власти Израиля контактировали с Турцией по ситуации в Сирии. Стороны стараются выработать механизм деэскалации, чтобы не допустить столкновений на территории арабской республики.