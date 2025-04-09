Вестник Кавказа

Мы не позволим разделить Сирию коридором террора – Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: Сайт президента Турции
Президент Турции Эрдоган предупредил о недопустимости разделения Сирии. Анкара желает стабильного и прочного мира в Сирии.

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не позволит разделить Сирию "коридором террора". По словам турецкого лидера, возврат к эпохе правления Башара Асада в Сирии невозможен. 

"Тот, кто помешает Сирии достичь прочного мира и стабильности, найдет нас вместе с сирийским правительством. Как мы не позволили разделить Сирию коридором террора, так и не позволим разделить эту страну другими коридорами. Возврат к периоду до 8 декабря в Сирии невозможен. С революцией 8 декабря в этой стране началась новая эра"

– Реджеп Тайип Эрдоган

По словам лидера Турции, мир в Сирии стабилизирует ситуацию в регионе. 

Как сообщил ранее глава МИД Турции Хакан Фидан, Эрдоган планирует посетить Сирию. Турецкая и сирийская стороны работают над визитом главы государства.

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