Мы не позволим разделить Сирию коридором террора – Реджеп Тайип Эрдоган

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не позволит разделить Сирию "коридором террора". По словам турецкого лидера, возврат к эпохе правления Башара Асада в Сирии невозможен.
"Тот, кто помешает Сирии достичь прочного мира и стабильности, найдет нас вместе с сирийским правительством. Как мы не позволили разделить Сирию коридором террора, так и не позволим разделить эту страну другими коридорами. Возврат к периоду до 8 декабря в Сирии невозможен. С революцией 8 декабря в этой стране началась новая эра"
– Реджеп Тайип Эрдоган
По словам лидера Турции, мир в Сирии стабилизирует ситуацию в регионе.
Как сообщил ранее глава МИД Турции Хакан Фидан, Эрдоган планирует посетить Сирию. Турецкая и сирийская стороны работают над визитом главы государства.