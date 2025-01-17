Суд над Варданяном прошел 15 апреля в Баку

Сегодня в столице Азербайджана продолжился суд над Рубеном Варданяном. Очередное заседание пройдет в двадцатых числах этого месяца.

Во вторник, 15 апреля, в Баку состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу в отношении военного преступника Рубена Варданяна. Об этом пишут азербайджанские средства массовой информации.

Сегодня были допрошены потерпевшие.

Новое заседание запланировано на следующий вторник.

Напомним, Вардадян возглавлял группировку, которая специализировалось на особо тяжких преступлениях. Его также обвиняют в финансировании терроризма и нарушении военных законов.