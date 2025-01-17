Вестник Кавказа

Суд над Варданяном прошел 15 апреля в Баку

Суд над Варданяном прошел 15 апреля в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня в столице Азербайджана продолжился суд над Рубеном Варданяном. Очередное заседание пройдет в двадцатых числах этого месяца.

Во вторник, 15 апреля, в Баку состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу в отношении военного преступника Рубена Варданяна. Об этом пишут азербайджанские средства массовой информации.

Сегодня были допрошены потерпевшие.

Новое заседание запланировано на следующий вторник.

Напомним, Вардадян возглавлял группировку, которая специализировалось на особо тяжких преступлениях. Его также обвиняют в финансировании терроризма и нарушении военных законов.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
890 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Суд над Варданяном продолжился в Азербайджане

Суд над Варданяном продолжился в Азербайджане

Суд над Рубеном Варданяном продолжится 8 апреля

Суд над Рубеном Варданяном продолжится 8 апреля

ООН отвергла претензии Армении по делу Варданяна

ООН отвергла претензии Армении по делу Варданяна

В Баку огласили обвинения по делу Рубена Варданяна

В Баку огласили обвинения по делу Рубена Варданяна

Суд над Рубеном Варданяном продолжится 13 февраля

Суд над Рубеном Варданяном продолжится 13 февраля

Рубен Варданян услышит свой обвинительный приговор 10 февраля

Рубен Варданян услышит свой обвинительный приговор 10 февраля

Новое заседание суда по делу Варданяна состоится в понедельник

Новое заседание суда по делу Варданяна состоится в понедельник

В Баку судят военного преступника Рубена Варданяна

В Баку судят военного преступника Рубена Варданяна

В Баку судят преступников Карабахской войны

В Баку судят преступников Карабахской войны

Суд над армянскими сепаратистами начинается в Баку

Суд над армянскими сепаратистами начинается в Баку

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы