Соглашение о сотрудничестве в области энергоресурсов заключили Тегеран и Багдад

В Багдаде прошла встреча министров нефти Ирана и Ирака. По ее итогам состоялось подписание соглашения о взаимодействии в области энергоресурсов.

Иран и Ирак оформили в Багдаде соглашение об обмене опытом и сотрудничестве в области энергоресурсов. Об этом сообщают иранские СМИ.

Свои подписи под документом поставили главы Миннефти обеих стран Мохсен Пакнежад и Хайян Абдулгани.

В ходе встречи руководителей ведомств обсуждались механизмы взаимодействия в различных секторах. После нее стороны заключили меморандумы о взаимопонимании и соглашения об обмене опытом и совместном сотрудничестве.

Абдулгани отметил, что у Ирака есть перспективные инвестпроекты в области природного газа. Он добавил, что Багдад также занимается работой по достижению компетентности в области производных нефти.