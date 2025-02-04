Вестник Кавказа

Соглашение о сотрудничестве в области энергоресурсов заключили Тегеран и Багдад

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Багдаде прошла встреча министров нефти Ирана и Ирака. По ее итогам состоялось подписание соглашения о взаимодействии в области энергоресурсов.

Иран и Ирак оформили в Багдаде соглашение об обмене опытом и сотрудничестве в области энергоресурсов. Об этом сообщают иранские СМИ.

Свои подписи под документом поставили главы Миннефти обеих стран Мохсен Пакнежад и Хайян Абдулгани.

В ходе встречи руководителей ведомств обсуждались механизмы взаимодействия в различных секторах. После нее стороны заключили меморандумы о взаимопонимании и соглашения об обмене опытом и совместном сотрудничестве.

Абдулгани отметил, что у Ирака есть перспективные инвестпроекты в области природного газа. Он добавил, что Багдад также занимается работой по достижению компетентности в области производных нефти.

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