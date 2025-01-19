Главы МИД Ирана и Турции обсудили Южный Кавказ

Руководители внешнеполитических ведомств Ирана и Турции Аракчи и Фидан обсудили актуальные вопросы. В частности, они затронули ситуацию на Южном Кавказе и переговоры Ирана и США по ядерной сделке.

Главы МИД Ирана и Турции Аббас Аракчи и Хакан Фидан обсудили ситуацию на Южном Кавказе, рассказал иранский министр.

Помимо этого, они затронули темы двусторонних отношений и переговоры Ирана с США по ядерной сделке. Аббас Аракчи проинформировал турецкого коллегу о принципиальной позиции Тегерана в этом вопросе.

Хакан Фидан, в свою очередь, отметил готовность Турции оказать Ирану любую поддержку, если та потребуется.

Напомним, что 12 апреля в Омане состоялись переговоры Ирана и США, главной темой которой стала иранская ядерная программа. Делегацию Тегерана возглавлял сам Аббас Аракчи, а американскую представлял спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.