Вестник Кавказа

Халяль сертификаты взаимно признают Россия и Индонезия

Халяль сертификаты взаимно признают Россия и Индонезия
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
РФ и Индонезия готовы к упрощению взаимной торговли халяльными и органическими продуктами. В планах взаимное признание сертификатов халяль и старт поставок российского мяса в Индонезию.

Россия и Индонезия планируют взаимно признать сертификаты халяль и органик и упростить торговлю, поделились в Роскачестве.

"Стороны договорились об активном взаимодействии по упрощению взаимной торговли халяльной и органической продукцией… Уделено внимание перспективам признания в Индонезии российских сертификатов халяль, выданных органом по сертификации "Роскачество - халяль"

– сообщение

Ожидается, что признание сертификатов упростит поставки халяльных продуктов из РФ в Индонезию, где 88% населения составляют мусульмане.

В ближайшее время могут начаться поставки из России мяса в Индонезию.

"Рассчитываем в ближайшее время начать отгрузки мясной продукции, которая будет отвечать стандартам халяль"

– первый вице-премьер РФ Денис Мантуров

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
975 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Маркировка &quot;Халяль&quot; появится на продукции в Узбекистане

Маркировка "Халяль" появится на продукции в Узбекистане

Сертификат халяль Роскачества - что это и какие продукты признаны халяль?

Сертификат халяль Роскачества - что это и какие продукты признаны халяль?

В России появился халяльный квас

В России появился халяльный квас

&quot;Вкусно – и точка&quot; будет готовить блюда халяль

"Вкусно – и точка" будет готовить блюда халяль

Дагестан обзаведется представительством &quot;Роскачества-Халяль&quot;

Дагестан обзаведется представительством "Роскачества-Халяль"

Дагестан обеспечит страны ОИС продукцией своих аграриев

Дагестан обеспечит страны ОИС продукцией своих аграриев

Сертификация Халяль объектов туризма заработает в полную силу в 2025 году

Сертификация Халяль объектов туризма заработает в полную силу в 2025 году

Национальный стандарт халяль скоро заработает в России

Национальный стандарт халяль скоро заработает в России

Сертификаты халяль Роскачества признали в Омане

Сертификаты халяль Роскачества признали в Омане

Россия и Казахстан взаимно признают сертификаты халяль

Россия и Казахстан взаимно признают сертификаты халяль

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы