Халяль сертификаты взаимно признают Россия и Индонезия

РФ и Индонезия готовы к упрощению взаимной торговли халяльными и органическими продуктами. В планах взаимное признание сертификатов халяль и старт поставок российского мяса в Индонезию.

Россия и Индонезия планируют взаимно признать сертификаты халяль и органик и упростить торговлю, поделились в Роскачестве.

"Стороны договорились об активном взаимодействии по упрощению взаимной торговли халяльной и органической продукцией… Уделено внимание перспективам признания в Индонезии российских сертификатов халяль, выданных органом по сертификации "Роскачество - халяль"

– сообщение

Ожидается, что признание сертификатов упростит поставки халяльных продуктов из РФ в Индонезию, где 88% населения составляют мусульмане.

В ближайшее время могут начаться поставки из России мяса в Индонезию.

"Рассчитываем в ближайшее время начать отгрузки мясной продукции, которая будет отвечать стандартам халяль"

– первый вице-премьер РФ Денис Мантуров