Курорт "Мамисон" начал подготовку к лету

Подготовка к летнему сезону стартовала на горнолыжном курорте "Мамисон" в Северной Осетии. В связи с этим на нем пришлось временно прекратить работу канатных дорог.

На курорте "Мамисон" в Северной Осетии приостановили работу канатные дороги. Это необходимо для работ по подготовке к летнему сезону, рассказали в пресс-службе курорта.

"Мы закрываем канатные дороги, чтобы качественно к нему подготовиться и встречать вас на прогулках по цветущим склонам. Проведем необходимые регламентные работы и техобслуживание подвижного состава"

- курорт "Мамисон"

О том, когда канатные дороги возобновят работу, будет сказано позже.

Напомним, что технический запуск курорта "Мамисон" прошел в прошлом месяце. Ранее его протестировали профессиональные спортсмены и представители медиа. Масштабное открытие намечено на осень 2025 года.