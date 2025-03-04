Вестник Кавказа

Матвиенко ждут в Армении в июне

Матвиенко ждут в Армении в июне
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Валентина Матвиенко совершит визит в Армению. В Ереване заявили, что поездка состоится, предварительно, в июле.

Спикер армянского парламента Ален Симонян рассказал, когда председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко совершит визит в Армению.

Политик отметил, что поездка Матвиенко состоится, предварительно, в июне текущего года. Ранее он говорил, что глава российского Совфеда приедет в Ереван 5-6 июня.

В пресс-службе верхней палаты Федерального собрания РФ говорили, что визит Матвиенко состоится в свете надобности придания нового импульса двусторонним отношениям.

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