Матвиенко ждут в Армении в июне

Валентина Матвиенко совершит визит в Армению. В Ереване заявили, что поездка состоится, предварительно, в июле.

Спикер армянского парламента Ален Симонян рассказал, когда председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко совершит визит в Армению.

Политик отметил, что поездка Матвиенко состоится, предварительно, в июне текущего года. Ранее он говорил, что глава российского Совфеда приедет в Ереван 5-6 июня.

В пресс-службе верхней палаты Федерального собрания РФ говорили, что визит Матвиенко состоится в свете надобности придания нового импульса двусторонним отношениям.