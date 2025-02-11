Вестник Кавказа

Матвиенко прилетит в Ереван 5 июня

Матвиенко Валентина
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко совершит визит в Ереван в начале июня – на данный момент согласованы предварительные даты, это 5 и 6 июня, рассказал Ален Симонян.

Глава Совфеда Валентина Матвиенко приедет в Армению в начале лета, поведал председатель армянского парламента Ален Симонян.

"Сроки визита Матвиенко предварительно согласованы – 5-6 июня"

– спикер Нацсобрания Армении

Симонян уточнил, что Москва ранее озвучила в качестве возможных сроки 15-16 июня, но такой вариант оказался невозможным, так как именно на эти дни был запланирован его визит в Казахстан.

Он пояснил, что пригласил Матвиенко в Ереван в ходе своего визита в Россию. После, прошлой осенью, спикеры общались в Душанбе. Кроме того, с того времени состоялось три телефонных разговора

Симонян уточнил, что визит будет иметь статус официального. Он заверил, что армянская сторона приложит усилия для того, чтобы он стал максимально насыщенным.

"Есть двусторонние вопросы, мы попробуем их решить"

– Симонян

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