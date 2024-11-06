Вестник Кавказа

Тюркские страны планируют нарастить товарооборот

Склад контейнеров
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ташкенте состоялась конференция стран-членов ОТГ. По ее итогам, стороны договорились о сотрудничестве между аналитическими центрами, а также о развитии товарооборота.

Международная конференция аналитических центров государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ) прошла в Ташкенте. В ней приняли участие представители Казахстана, Турции, Азербайджана, Кыргызстана и Венгрии.

Одной из центральных тем обсуждения стали вопросы регионального сотрудничества, а именно возможности полного использования текущего потенциала для укрепления торгово-экономических связей в регионе.

В ходе конференции эксперты отметили, что в 2024 году внешний товарооборот государств-членов ОТГ достиг $850 млрд. Для того, чтобы он и дальше мог развиваться, странам необходимо устранить транспортно-логистические препятствия, развить инфраструктуру и внедрить цифровые технологии в торговую сферу.

"Практика взаимодействия между аналитическими центрами дает возможность определять направления сотрудничества. Соответственно, это станет основой развития партнерства в рамках Организации и реализации экономических инициатив"

- директор Центра экономических исследований и реформ Узбекистана Обид Хакимов

По итогам конференции, стороны подписали документ о взаимном сотрудничестве между аналитическими центрами стран-членов ОТГ, передали в издании Kazinform.

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