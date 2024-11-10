Когда парламент утвердит новое правительство Грузии?

Новый состав правительства Грузии будет утвержден уже послезавтра. О графике процедуры выражения доверия новому кабинету министров рассказал спикер парламента.

Вотум доверия правительству Грузии, обновленному после парламентских выборов 26 октября, будет выражен в четверг, о таких планах рассказал спикер законодательного органа Шалва Папуашвили.

По его словам, послезавтра, 28 ноября, в 11.00 (10.00 по московскому времени) стартует заседание фракции правящей "Грузинской мечты". Его участники обсудят предложенный состав правительства.

Через час, уточнил Папуашвили, то есть в полдень (11.00 мск) начнется пленарное заседание, на котором предполагается представить новый состав правительства и затем утвердить его.

До этого времени, указал спикер, кандидаты в министры будут выступать на заседаниях комитетов, процесс начнется уже сегодня.