Вестник Кавказа

Правительство Грузии начало борьбу с бюрократией в энергетике

Дым идет из трубы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Концепция развития госсервисов в энергетической сфере начала разрабатываться грузинским правительством. Ее представят в 2025 году.

В Грузии начали разрабатывать концепцию развития государственных сервисов в энергетической сфере. Для этого правительство страны создало рабочую группу, говорится в распоряжении премьер-министра Ираклия Кобахидзе.

«Концепция развития будет разработана специальной группой при министерстве экономики и устойчивого развития и представлена до 30 января 2025 года»

- распоряжение премьер-министра Грузии

Ранее грузинское правительство уже заявляло о снижении бюрократии и предоставлении сервисов по принципу «открытого окна» в сфере энергетики. Власти считают, что это повысит инвестиции в отрасль и ее конкурентоспособность в целом.

Отметим, что правящая партия «Грузинская мечта» особое внимание в предвыборной программе уделяла энергетической сфере. Ее представители пообещали, что страна сможет выйти на самообеспечение в энергетике к 2030 году.

Один из важнейших шагов для достижения этой цели был сделан недавно: 30 октября открылась крупнейшая в новейшей истории Грузии ГЭС «Хоби 2». Ее строительство началось еще в 2015 году.

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