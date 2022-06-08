Глава Кубани проведет прямую линию с жителями края

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев пообещал честно ответить на все животрепещущие вопросы жителей в ходе "прямой линии", которую он проведет в прямом эфире телеканала "Кубань 24".

Власти Краснодарского края обрабатывают обращения, которые поступили на "Прямую линию" с главой региона Вениамином Кондратьевым: она пройдет в прямом эфире телеканала "Кубань 24" 4 декабря, сообщает пресс-служба кубанской администрации.

Глава региона пообещал честно ответить на все 2,7 тыс обращений, поступивших на сегодня: 53% из них собрал чат-бот мессенджера Telegram, в котором Кондратьев ведет активное информирование, 37% поступает в телефонных звонках, еще 10% вопросов жители края направили с Госуслуг, передает "АиФ-Юг".

Темы обращений самые разные: это ЖКХ, транспорт, дороги, социальное обеспечение, строительство, архитектура, здравоохранение и многое другое – судя по спектру задаваемых вопросов, они охватывают практически все сферы работы местных властей.

Напомним, обратиться к главе региона можно и сейчас, все имеющиеся каналы связи с ним работают.