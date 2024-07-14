О причине пожара на самолете в Анталье рассказали в «Азимуте»

В авиакомпании «Азимут» рассказали о причине возгорания на борту самолета, приземлившегося в Анталье. Ей стало повреждение топливного бака.
Самолет «Азимута» в авиагавани Антальи воспламенился из-за деформации бака, откуда полилось топливо, рассказал представитель авиакомпании Эдуард Теплицкий.
Сейчас специалисты оценивают причиненный ущерб. Воздушное судно было под страховкой, уточнил Теплицкий в разговоре с ТАСС.
Напомним, что при неудачном приземлении в аэропорту турецкого курорта самолет воспламенился. В результате авиаинцидента все остались живы и здоровы. Пассажиры рейса получат по 100 тыс рублей в качестве компенсации, отметили ранее в авиакомпании.