Вестник Кавказа

20-е заседание глав служб безопасности и разведок СНГ стартовало в Москве

20-е заседание глав служб безопасности и разведок СНГ стартовало в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Москве открылось заседание глав органов безопасности и разведслужб СНГ. На мероприятии будут обсуждены задачи и приоритеты взаимодействия.

Заседание руководителей органов безопасности и разведслужб стран СНГ по вопросам разведывательной деятельности стартовало в Москве.

Как пишет пресс-бюро Службы внешней разведки России, совещание в данном формате проходит в 20-й раз.

На мероприятии будут рассмотрены итоги совместной деятельности, обсуждены задачи и приоритеты дальнейшего взаимодействия спецслужб стран Содружества.

Отмечается, что в заседании принимают участие представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

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