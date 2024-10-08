20-е заседание глав служб безопасности и разведок СНГ стартовало в Москве

В Москве открылось заседание глав органов безопасности и разведслужб СНГ. На мероприятии будут обсуждены задачи и приоритеты взаимодействия.
Заседание руководителей органов безопасности и разведслужб стран СНГ по вопросам разведывательной деятельности стартовало в Москве.
Как пишет пресс-бюро Службы внешней разведки России, совещание в данном формате проходит в 20-й раз.
На мероприятии будут рассмотрены итоги совместной деятельности, обсуждены задачи и приоритеты дальнейшего взаимодействия спецслужб стран Содружества.
Отмечается, что в заседании принимают участие представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.