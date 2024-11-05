Вестник Кавказа

Большая часть номеров в Северной Осетии забронирована на Новый год

Большая часть номеров в Северной Осетии забронирована на Новый год
© Фото: Telegram-канал Сергея Меняйло
Северная Осетия пользуется популярностью у россиян для отдыха на приближающихся новогодних праздников. В частности, более чем за месяц до Нового года 2025 забронированы большинство номеров в глэмпингах.

Любители отдыха в Северной Осетии уже сейчас, в конце ноября, успели забронировать большую часть номерного фонда для отдыха на новогодние каникулы. Об этом рассказал глава республики Сергей Меняйло.

"Почти 80% номерного фонда уже забронировано в Северной Осетии на новогодние праздники"

– руководитель региона

По его словам, соответствующие данные предоставили хозяева глэмпингов, которые были возведены за счет нацпроекта.

Меняйло уточнил, что только в 2024 году, на конец ноября, благодаря поддержке государства, в Северной Осетии было создано 50 номеров в трех районах. К новому году планируется открыть еще 350.

Глава региона уточнил, что в декабре начнется конкурс проектов по строительству модульных гостиниц. Его победители получат из федерального бюджета 15 млрд рублей.

"Северная Осетия примет в нем самое активное участие: это значит, что у нас появится еще большее современных и комфортных мест размещения"

– Меняйло

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