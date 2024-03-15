Вестник Кавказа

Чартеров в Тунис из России может стать больше

Чартеров в Тунис из России может стать больше
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Между Россией и Тунисом может увеличиться число авиарейсов. Стороны обсуждают расширение чартерной перевозки.

Прямые рейсы из российских городов в Тунис могут со следующего года участиться, рассказали в посольство РФ в Тунисе, передают "Известия".

"Работа над увеличением частотности полетов ведется. Надеемся, что соответствующие договоренности будут достигнуты и в следующем туристическом сезоне россиян здесь можно будет видеть чаще"

– посольство

В этом году российский турпоток в Тунис составил несколько десятков тысяч человек.

Тунис привлекает россиян безвизовым режимом, теплым Средиземным морем, наличием прямого авиасообщения. Расширение чартерной программы поможет развитию взаимного туризма.

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