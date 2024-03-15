Чартеров в Тунис из России может стать больше

Между Россией и Тунисом может увеличиться число авиарейсов. Стороны обсуждают расширение чартерной перевозки.
Прямые рейсы из российских городов в Тунис могут со следующего года участиться, рассказали в посольство РФ в Тунисе, передают "Известия".
"Работа над увеличением частотности полетов ведется. Надеемся, что соответствующие договоренности будут достигнуты и в следующем туристическом сезоне россиян здесь можно будет видеть чаще"
– посольство
В этом году российский турпоток в Тунис составил несколько десятков тысяч человек.
Тунис привлекает россиян безвизовым режимом, теплым Средиземным морем, наличием прямого авиасообщения. Расширение чартерной программы поможет развитию взаимного туризма.