Чартеров в Тунис из России может стать больше

Между Россией и Тунисом может увеличиться число авиарейсов. Стороны обсуждают расширение чартерной перевозки.

Прямые рейсы из российских городов в Тунис могут со следующего года участиться, рассказали в посольство РФ в Тунисе, передают "Известия".

"Работа над увеличением частотности полетов ведется. Надеемся, что соответствующие договоренности будут достигнуты и в следующем туристическом сезоне россиян здесь можно будет видеть чаще"

– посольство

В этом году российский турпоток в Тунис составил несколько десятков тысяч человек.

Тунис привлекает россиян безвизовым режимом, теплым Средиземным морем, наличием прямого авиасообщения. Расширение чартерной программы поможет развитию взаимного туризма.