Тунис 2024: стоит ли ехать?

Тунис — страна мусульманская. Зачастую этот фактор становится причиной шаблонного взгляда на жизненный уклад той или иной страны. В сравнении с Египтом или Ливаном в Тунисе всё не так сложно и строго. Здесь много свободы и европейского подхода к жизни. Почему так случилось? Ответ на этот вопрос кроется в истории страны.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

История

Около 5000 лет до н.э. на территории современного Туниса сформировалась культура берберов — коренных жителей. Они занимались земледелием, скотоводством и, кстати, тогда же научились делать керамику. Далее, около 1000 лет до н.э., финикийцы, создавая колонии в Средиземноморье, пришли в Тунис и основали великий Карфаген. Со временем Карфаген, расширяя свою сферу влияния, неизбежно сталкивается с Римом, который разграбил часть городов Туниса и заселил в них римлян и греков. Те, в свою очередь, внесли свой вклад в быт и мышление местных, развивая экономику и выращивая оливки для продажи оливкового масла. Этот переворот в истории Туниса внес свой вклад и работает на экономику страны и по сей день. Тунис остается одним из крупнейших экспортеров оливкового масла в мире.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

География

Тунис — эту страну Северной Африки часто называют местом встречи двух континентов — Европы и Африки.

Площадь — 163,610 кв. км.

Население — 12,5 млн.

Столица — город Тунис.

Географически Тунис выигрывает от близости к береговой линии Средиземного моря, а также от сравнительно легкой доступности к Сахаре, что в свою очередь позволяет жителям страны входить в контакт с жителями пустынных регионов Африки.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Культура

Культура Туниса многообразна благодаря своей истории, периоды которой связаны как с османским, так и с французским правлением, не говоря уже о том, что на протяжении столетий рядом с мусульманским большинством жили евреи и христиане.

Климат

На севере Туниса средиземноморский климат с мягкой зимой с жарким летом. На юге – климат засушливый из-за близости к Сахаре.

Пляжный сезон — с конца мая по конец октября. Температура воздуха до +35, а вода прогревается до +27.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Города Туниса

Столица страны город Тунис — центр туризма. Это современная и быстро развивающаяся агломерация. Особый интерес у туристов вызывает Медина — так называют старую часть города в странах Магриба и Северной Африки. Столичная Медина славится своими живописными кварталами старых домов, построенных в начале XX века. Ее узкие улочки, сводчатые пассажи с множеством магазинчиков, бутиков с тканями, ювелирными изделиями, духами и косметическими маслами создают особую атмосферу восточного базара. здесь же множество небольших ресторанов и кафе, где можно отведать лучшие блюда тунисской гастрономии: фаршированные овощи, кисло-сладкое рагу из ягненка, кускус с тунцом и розовыми бутонами, а также традиционный тунисский суп lablabi из пряного турецкого нута.

В столице интересно будет посетить музей Бардо. Экспозиция музея рассказывает обо всех страницах истории Туниса от древнего Карфагена до османской эпохи.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сус. Город на востоке Туниса, на берегу Средиземного моря. Основа экономического благосостояния города — туризм. Многие местные жители общаются с туристами на французском языке. В городе отличные пляжи и археологический музей, в котором также можно увидеть вторую по величине после музея Бардо коллекцию древней мозаики.

Табарка. Город расположен рядом с тунисо-алжирской границей. Город небольшой, но с необычным для Туниса природным ландшафтом, сочетающим море и горы, что придаёт ему особую красоту. Лучшее время для посещения этого города — с июня по сентябрь, а в бархатный сезон (сентябрь) здесь бывает меньше отдыхающих, что может понравиться тем, кто любит спокойный отдых.

Хаммамет. Курортный рай Туниса. Вытянувшийся вдоль побережья, он делится на два центра — старый "Медина Хаммамет" и новый, построенный в самом конце прошлого века — "Медина Ясмин". Туристам с детьми будет интересно посетить местный зоопарк Фригия, где обитает большое количество разнообразных животных. А ещё в городе часто проводятся международные фестивали и другие события культурного значения.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кайруан. Город для истинных любителей и знатоков истории. Считается самым святым местом для мусульман Магриба. В общей мусульманской иерархии священных городов находится на четвертом месте после Мекки, Медины и Иерусалима. Медина Кайруана считается самой интересной в Тунисе. Она отличается своеобразным колоритом и атмосферой, благодаря зданиям, окрашенным в бело-голубые цвета. Путешественники особо подчёркивают более спокойный характер кайруанской Медины в отличие от столичной. Здесь же можно угоститься знаменитым печеньем макруд и полюбоваться камнем "роза пустыни". или "роза песков". Он и в самом деле похож на распустившиеся бутоны роз светло-бежевого цвета. Появление этого камня связано с синтезом дождевых капель с песком пустыни, в результате чего после испарения на почве распускаются такие гипсовые цветы.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Любителям дайвинга можно посоветовать город Монастир, расположенном на скальном полуострове. В подводных гротах здесь обитает множество осьминогов. На побережье для начинающих действуют дайвинг-школы.

Гаммарт. Один из самых престижных морских курортов Туниса. Песчаные пляжи, прозрачная морская вода, множество кафе и ресторанов, а также большое количество отелей, работающих по системе "все включено" делает это место особо привлекательным.