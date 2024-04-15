Тунис 2024: стоит ли ехать?

История
Около 5000 лет до н.э. на территории современного Туниса сформировалась культура берберов — коренных жителей. Они занимались земледелием, скотоводством и, кстати, тогда же научились делать керамику. Далее, около 1000 лет до н.э., финикийцы, создавая колонии в Средиземноморье, пришли в Тунис и основали великий Карфаген. Со временем Карфаген, расширяя свою сферу влияния, неизбежно сталкивается с Римом, который разграбил часть городов Туниса и заселил в них римлян и греков. Те, в свою очередь, внесли свой вклад в быт и мышление местных, развивая экономику и выращивая оливки для продажи оливкового масла. Этот переворот в истории Туниса внес свой вклад и работает на экономику страны и по сей день. Тунис остается одним из крупнейших экспортеров оливкового масла в мире.
География
Тунис — эту страну Северной Африки часто называют местом встречи двух континентов — Европы и Африки.
- Площадь — 163,610 кв. км.
- Население — 12,5 млн.
- Столица — город Тунис.
Географически Тунис выигрывает от близости к береговой линии Средиземного моря, а также от сравнительно легкой доступности к Сахаре, что в свою очередь позволяет жителям страны входить в контакт с жителями пустынных регионов Африки.
Культура
Культура Туниса многообразна благодаря своей истории, периоды которой связаны как с османским, так и с французским правлением, не говоря уже о том, что на протяжении столетий рядом с мусульманским большинством жили евреи и христиане.
Климат
На севере Туниса средиземноморский климат с мягкой зимой с жарким летом. На юге – климат засушливый из-за близости к Сахаре.
Пляжный сезон — с конца мая по конец октября. Температура воздуха до +35, а вода прогревается до +27.
Города Туниса
Столица страны город Тунис — центр туризма. Это современная и быстро развивающаяся агломерация. Особый интерес у туристов вызывает Медина — так называют старую часть города в странах Магриба и Северной Африки. Столичная Медина славится своими живописными кварталами старых домов, построенных в начале XX века. Ее узкие улочки, сводчатые пассажи с множеством магазинчиков, бутиков с тканями, ювелирными изделиями, духами и косметическими маслами создают особую атмосферу восточного базара. здесь же множество небольших ресторанов и кафе, где можно отведать лучшие блюда тунисской гастрономии: фаршированные овощи, кисло-сладкое рагу из ягненка, кускус с тунцом и розовыми бутонами, а также традиционный тунисский суп lablabi из пряного турецкого нута.
В столице интересно будет посетить музей Бардо. Экспозиция музея рассказывает обо всех страницах истории Туниса от древнего Карфагена до османской эпохи.
Сус. Город на востоке Туниса, на берегу Средиземного моря. Основа экономического благосостояния города — туризм. Многие местные жители общаются с туристами на французском языке. В городе отличные пляжи и археологический музей, в котором также можно увидеть вторую по величине после музея Бардо коллекцию древней мозаики.
Табарка. Город расположен рядом с тунисо-алжирской границей. Город небольшой, но с необычным для Туниса природным ландшафтом, сочетающим море и горы, что придаёт ему особую красоту. Лучшее время для посещения этого города — с июня по сентябрь, а в бархатный сезон (сентябрь) здесь бывает меньше отдыхающих, что может понравиться тем, кто любит спокойный отдых.
Хаммамет. Курортный рай Туниса. Вытянувшийся вдоль побережья, он делится на два центра — старый "Медина Хаммамет" и новый, построенный в самом конце прошлого века — "Медина Ясмин". Туристам с детьми будет интересно посетить местный зоопарк Фригия, где обитает большое количество разнообразных животных. А ещё в городе часто проводятся международные фестивали и другие события культурного значения.
Кайруан. Город для истинных любителей и знатоков истории. Считается самым святым местом для мусульман Магриба. В общей мусульманской иерархии священных городов находится на четвертом месте после Мекки, Медины и Иерусалима. Медина Кайруана считается самой интересной в Тунисе. Она отличается своеобразным колоритом и атмосферой, благодаря зданиям, окрашенным в бело-голубые цвета. Путешественники особо подчёркивают более спокойный характер кайруанской Медины в отличие от столичной. Здесь же можно угоститься знаменитым печеньем макруд и полюбоваться камнем "роза пустыни". или "роза песков". Он и в самом деле похож на распустившиеся бутоны роз светло-бежевого цвета. Появление этого камня связано с синтезом дождевых капель с песком пустыни, в результате чего после испарения на почве распускаются такие гипсовые цветы.
Любителям дайвинга можно посоветовать город Монастир, расположенном на скальном полуострове. В подводных гротах здесь обитает множество осьминогов. На побережье для начинающих действуют дайвинг-школы.
Гаммарт. Один из самых престижных морских курортов Туниса. Песчаные пляжи, прозрачная морская вода, множество кафе и ресторанов, а также большое количество отелей, работающих по системе "все включено" делает это место особо привлекательным.