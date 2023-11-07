5 подземных городов древности

В некоторых подземных городах древности до сих пор находят скрытые туннели. Однако эти подземные города были больше, чем оставшаяся от них сегодня сеть туннелей. Некоторые из них могли вместить тысячи людей. Расскажем о 5 древних подземных городах, где они находятся, когда и кем были построены.

Изучение древних цивилизаций открывает перед нами удивительные примеры инженерной мысли. В то время как современные строители стремятся возводить все более высокие здания, некоторые наши предки выбрали иной путь - они отправились под землю. Эти древние подземные сооружения представляли собой полноценные долгосрочные жилища, оснащенные системами вентиляции, а не просто укрытия на короткий срок.

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Деринкую

Что: один из крупнейших подземных городов Каппадокии

один из крупнейших подземных городов Каппадокии Когда построен: либо 1900-1200 годы до н. э., либо VIII-VII века до н. э.

либо 1900-1200 годы до н. э., либо VIII-VII века до н. э. Цивилизация: хетты, фригийцы

хетты, фригийцы Где находится: поселок Деринкую, провинция Невшехир, Турция

Многоуровневый подземный город Деринкую мог вместить до 20 тысяч человек. Высеченный в мягкой вулканической породе Каппадокии, тот 18-уровневый подземный мегаполис использовался на протяжении нескольких тысяч лет. Город, построенный хеттами в II-I тысячелетии до н. э., либо около 800 года до н. э. фригийцами, в V веке н. э. стал укрытием для христиан, пытавшихся спастись от религиозных преследований. В этом городе была хорошая вентиляция, а кроме жилых помещений были колодцы, складские помещения, церкви, мастерские и даже загоны для скота. Туристы в Каппадокии могут поселить как Деринкую, так и соединенный с ним тоннелем Каймаклы. Кроме этих самых крупных подземных городов, уходящих вглубь земли на 8 этажей, в Каппадокии есть множество других пещерных сооружений.

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Хал-Сафлиени

Что: древнейший мегалитический храм Мальты с удивительной акустикой

древнейший мегалитический храм Мальты с удивительной акустикой Когда построен : примерно 4000 год до н. э.

: примерно 4000 год до н. э. Цивилизация: эпоха мегалитических храмов

эпоха мегалитических храмов Где находится: город Паола, Мальта

Этот доисторический подземный комплекс претендует на звание подземного города с самой продуманной акустикой. Этот объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, построенный более 6 тысяч лет назад, располагает особой "комнатой оракула". Это маленькое помещение удивляет тем, что звуки, которые произносятся в этом отсеке, слышны на всей территории подземного города в отличие от звуков, произнесенных в любых других помещениях. Это трехъярусное мегалитическое сооружение, высеченное из известняка, выступало как святилищем, так и некрополем. Археологи обнаружили здесь останки более 7 тысяч человек. Известно, что примерно в 2500 году до н.э. Хал-Сафлиени был покинут. Посещение древнего неолитического подземного комплекса Мальты возможно и в наше время.

Нушабад

Что : подземный оазис в Иране

: подземный оазис в Иране Когда построен : III-VII века н.э.

: III-VII века н.э. Цивилизация : империя Сасанидов

: империя Сасанидов Где находится: провинция Исфахан, Иран

Когда жара в пустыне становилась слишком сильной или обстановка в регионе неспокойной, древние жители Нушабада точно знали, что делать - уходить под землю через скрытые как под обычными домами, так и вне пределов города отверстия. Этот трехуровневый подземный город восходит ко временам Сасанидской империи и имеет естественную систему кондиционирования. Подземный уровень Нушабада с питьевыми источниками, вентиляционными шахтами, спальными местами и складскими помещениями был обнаружен лишь в 2006 году.

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Матмата

Что: берберские жилища Туниса прославились благодаря фантастике

берберские жилища Туниса прославились благодаря фантастике Когда построен : около IV века н. э.

: около IV века н. э. Цивилизация: берберы

берберы Где находится: Габес, Тунис

До того, как обрести известность в качестве убежища Люка Скайуокера на Татуине, полуподземные дома Матматы сохраняли прохладу для жителей на протяжении столетий. Эти землянки с подземными пещерами и траншеями настолько практичны, что некоторые местные жители до сих пор предпочитают жить в них. Некоторые местные жители заняты в сфере туризма, поскольку влекомые декорациями, оставшимися со съемок "Звездных войн", туристы до сих пор посещают эти места.

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Орвието

Что: подземный город с винными погребами

подземный город с винными погребами Когда построен : IX век до н. э.

: IX век до н. э. Цивилизация : этруски

: этруски Где находится: Умбрия, Италия

Этот подземный лабиринт лежит под одноименным итальянским городом, расположенным на плоской горной вершине вулканической скалы. Город включает в себя более 1200 пещер, колодцев и туннелей. Первоначально построенный этрусками подземный комплекс позже был расширен римлянами. Здесь были винные погреба, маслобойни, голубятни и цистерны. В Орвието находится и впечатляющий колодец Святого Патрика - архитектурное сооружение XVI века глубиной 53 метра.