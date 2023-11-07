5 подземных городов древности

Изучение древних цивилизаций открывает перед нами удивительные примеры инженерной мысли. В то время как современные строители стремятся возводить все более высокие здания, некоторые наши предки выбрали иной путь - они отправились под землю. Эти древние подземные сооружения представляли собой полноценные долгосрочные жилища, оснащенные системами вентиляции, а не просто укрытия на короткий срок.
Деринкую
- Что: один из крупнейших подземных городов Каппадокии
- Когда построен: либо 1900-1200 годы до н. э., либо VIII-VII века до н. э.
- Цивилизация: хетты, фригийцы
- Где находится: поселок Деринкую, провинция Невшехир, Турция
Многоуровневый подземный город Деринкую мог вместить до 20 тысяч человек. Высеченный в мягкой вулканической породе Каппадокии, тот 18-уровневый подземный мегаполис использовался на протяжении нескольких тысяч лет. Город, построенный хеттами в II-I тысячелетии до н. э., либо около 800 года до н. э. фригийцами, в V веке н. э. стал укрытием для христиан, пытавшихся спастись от религиозных преследований. В этом городе была хорошая вентиляция, а кроме жилых помещений были колодцы, складские помещения, церкви, мастерские и даже загоны для скота. Туристы в Каппадокии могут поселить как Деринкую, так и соединенный с ним тоннелем Каймаклы. Кроме этих самых крупных подземных городов, уходящих вглубь земли на 8 этажей, в Каппадокии есть множество других пещерных сооружений.
Хал-Сафлиени
- Что: древнейший мегалитический храм Мальты с удивительной акустикой
- Когда построен: примерно 4000 год до н. э.
- Цивилизация: эпоха мегалитических храмов
- Где находится: город Паола, Мальта
Этот доисторический подземный комплекс претендует на звание подземного города с самой продуманной акустикой. Этот объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, построенный более 6 тысяч лет назад, располагает особой "комнатой оракула". Это маленькое помещение удивляет тем, что звуки, которые произносятся в этом отсеке, слышны на всей территории подземного города в отличие от звуков, произнесенных в любых других помещениях. Это трехъярусное мегалитическое сооружение, высеченное из известняка, выступало как святилищем, так и некрополем. Археологи обнаружили здесь останки более 7 тысяч человек. Известно, что примерно в 2500 году до н.э. Хал-Сафлиени был покинут. Посещение древнего неолитического подземного комплекса Мальты возможно и в наше время.
Нушабад
- Что: подземный оазис в Иране
- Когда построен: III-VII века н.э.
- Цивилизация: империя Сасанидов
- Где находится: провинция Исфахан, Иран
Когда жара в пустыне становилась слишком сильной или обстановка в регионе неспокойной, древние жители Нушабада точно знали, что делать - уходить под землю через скрытые как под обычными домами, так и вне пределов города отверстия. Этот трехуровневый подземный город восходит ко временам Сасанидской империи и имеет естественную систему кондиционирования. Подземный уровень Нушабада с питьевыми источниками, вентиляционными шахтами, спальными местами и складскими помещениями был обнаружен лишь в 2006 году.
Матмата
- Что: берберские жилища Туниса прославились благодаря фантастике
- Когда построен: около IV века н. э.
- Цивилизация: берберы
- Где находится: Габес, Тунис
До того, как обрести известность в качестве убежища Люка Скайуокера на Татуине, полуподземные дома Матматы сохраняли прохладу для жителей на протяжении столетий. Эти землянки с подземными пещерами и траншеями настолько практичны, что некоторые местные жители до сих пор предпочитают жить в них. Некоторые местные жители заняты в сфере туризма, поскольку влекомые декорациями, оставшимися со съемок "Звездных войн", туристы до сих пор посещают эти места.
Орвието
- Что: подземный город с винными погребами
- Когда построен: IX век до н. э.
- Цивилизация: этруски
- Где находится: Умбрия, Италия
Этот подземный лабиринт лежит под одноименным итальянским городом, расположенным на плоской горной вершине вулканической скалы. Город включает в себя более 1200 пещер, колодцев и туннелей. Первоначально построенный этрусками подземный комплекс позже был расширен римлянами. Здесь были винные погреба, маслобойни, голубятни и цистерны. В Орвието находится и впечатляющий колодец Святого Патрика - архитектурное сооружение XVI века глубиной 53 метра.