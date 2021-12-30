Где и почему жгут "Теслы"?

Компания Tesla Илона Маска переживает не лучшие времена: продажи падают, акции дешевеют, а сами автомобили и автосалоны подвергаются атакам вандалов в США и Европе. Рассказываем, из-за чего страдают электромобили американского миллиардера.

Что происходит с ”Тесла”?

В течение почти трех месяцев всё, что связано с компанией Tesla Илона Маска, подвергается атакам. Автодилерские центры, продающие электрокары, заправки ”Тесла” и сами автомобили сжигаются вандалами, в них бросают коктейли Молотова, обстреливают и исписывают оскорбительными фразами. Изначально протест под названием ”Долой Теслу” (Tesla Takedown) охватил США, а затем распространился и на Европу.

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Кто и почему против Tesla?

История компании Tesla оказалась успешной, благодаря ”зелёному” кредиту в $ 465 млн, который администрация Барака Обамы выдала старт-ару в 2011 году. За 10 лет машины ”Тесла” стали популярны среди, в первую очередь, американцев и европейцев, заботящихся об экологии. Однако всё изменилось после того, как владелец ”Тесла”, Илон Маск, сперва вложил $250 млн в предвыборную кампанию Дональда Трампа, а затем стал главой министерства эффективности США - DOGE, которое сокращает федеральные программы и реструктуризирует расходы. Американские граждане, не приветствующие политику нынешнего президента США, посчитали ”Теслу” символом растущей власти олигархов из сферы высоких технологий, которые поддерживают администрацию Трампа.

Где жгут Теслы в США?

За последнее время произошло более 10 крупных атак на автомобили Тесла, в том числе в:

Сиэтле: четыре ”Кибертрак Тесла” были сожжены в автосалоне

Портленде: дважды был обстрелян шоурум ”Тесла”

Лас-Вегасе: несколько электромобилей были подожжены, на дверях сервисного центра появилась надпись ”сопротивляйся”

Чарлстоне: несколько зарядных станций ”Тесла” были сожжены

Канзасе: две ”Теслы” сожжены в автодилерском центре

Тигарде: автосалон ”Тесла” был обстрелян.

Помимо этого ”Теслы” исписывают нецензурными граффити в Нью-Йорке, Вашингтоне и других американских городах.

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Бойкот ”Тесла” в других странах

Движение против ”Теслы”, начавшееся в США, распространилось на Канаду и Европу.

В Ванкувере и Монреале вандалы расписывают из баллончиков дилерские центры Тесла

в Риме сожгли 17 электрокаров ”Тесла” в автосалоне

7 автомобилей компании Маска подожгли в немецком городе Оттерсберг

Два салона Tesla в Стокгольме и Мальмё пострадали от вандалов в Швеции

Более 10 автомобилей были сожжены во французской Тулузе.

В Европе, в отличие от США, Илона Маска критикуют и наказывают его компанию за связи и поддержку ультраправых лидеров.

Что говорят Трамп и Маск?

В конце марта Дональд Трамп в своей социальной сети Truth предупредил, что все те, кто причастен к вандализму в отношении ”Тесла” отправятся в тюрьму на 20 лет. Он добавил, что избранной тюрьмой для отбывания срока может оказаться центр для террористов в Сальвадоре.

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Илон Маск призвал тех, кто протестует против ”Теслы”, перестать сходить с ума, ведь компания Tesla, по его словам, мирная, и не сделала ничего плохого. В свою очередь генеральный прокурор США, Пэм Бонди, назвала поджоги автомобилей ”Тесла” внутренним терроризмом.

Что говорят владельцы ”Тесла”?

Кроме компании Tesla больше всех от вандализма страдают владельцы электромобилей, чью собственность исписывают граффити и поджигают. Они всячески пытаются дистанцироваться от Илона Маска, в том числе с помощью стикеров с надписями: ”Я купил машину до того, как Илон сошел с ума” и ”Я просто хотел электрокар. Простите, ребят”.

Что с продажами и акциями ”Тесла”?

На фоне продолжающегося бойкота Илона Маска cтоимость акций компании ”Тесла” упала до $239,5 с пика в $436, зафиксированного в декабре 2024 года. Глобальные продажи за квартал снизились на 13%. Сильнее всего продажи автомобилей ”Тесла” упали во Франции, Германии, Нидерландах, Швеции, Норвегии, Бельгии и Австрии. Больше ”Тесл” стали покупать в Великобритании, Ирландии и Италии.