Вестник Кавказа

AZAL запустит ежедневные рейсы между Баку и Миланом

AZAL запустит ежедневные рейсы между Баку и Миланом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
С 13 мая самолеты начнут летать каждый день между Баку и Миланом. Рейсы будут выполнять "Азербайджанские авиалинии".

AZAL увеличил частоту полетов между Миланом и Баку до 6 раз в неделю с 1 апреля, с 13 мая они будут выполняться каждый день, рассказал президент "Азербайджанских авиалиний" Самир Рзаев на встрече с послом Италии в Азербайджане Лукой ди Джанфранческо.

Рзаев и Ди Джанфранческо обсудили наращивание сотрудничества Азербайджана и Италии в сфере воздушного транспорта и оценили будущие возможности. Собеседники согласились, что расширение авиасообщения играет существенную роль в развитии связей между странами.

Итальянский посол также обратил внимание, что налаживание авиасообщения особенно важно в преддверии Зимних Олимпийских игр, которые примут Милан и Кортина-д'Ампеццо в будущем году.

Напомним, что в прошлом году AZAL выполнил 252 рейса по маршруту Баку-Милан-Баку и перевез почти 70 тыс человек.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
740 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

ЕС даст ответ на пошлины Трампа

ЕС даст ответ на пошлины Трампа

Армения намерена развивать сотрудничество с Италией

Армения намерена развивать сотрудничество с Италией

Где и почему жгут &quot;Теслы&quot;?

Где и почему жгут "Теслы"?

Тбилиси и итальянские города объединит авиасообщение

Тбилиси и итальянские города объединит авиасообщение

От Азербайджана до Италии: маршруты сопрано Афаг Аббасовой

От Азербайджана до Италии: маршруты сопрано Афаг Аббасовой

Касым-Жомарт Токаев принимает Серджо Матареллу

Касым-Жомарт Токаев принимает Серджо Матареллу

В Риме появился первый на территории ЕС памятник Айтматову

В Риме появился первый на территории ЕС памятник Айтматову

Туристическая выставка в Италии пройдет с участием Азербайджана

Туристическая выставка в Италии пройдет с участием Азербайджана

Что такое G7 и почему Трамп хочет вернуть туда Россию?

Что такое G7 и почему Трамп хочет вернуть туда Россию?

8 интересных фактов о Дне Святого Валентина

8 интересных фактов о Дне Святого Валентина

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы