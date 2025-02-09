AZAL запустит ежедневные рейсы между Баку и Миланом

С 13 мая самолеты начнут летать каждый день между Баку и Миланом. Рейсы будут выполнять "Азербайджанские авиалинии".

AZAL увеличил частоту полетов между Миланом и Баку до 6 раз в неделю с 1 апреля, с 13 мая они будут выполняться каждый день, рассказал президент "Азербайджанских авиалиний" Самир Рзаев на встрече с послом Италии в Азербайджане Лукой ди Джанфранческо.

Рзаев и Ди Джанфранческо обсудили наращивание сотрудничества Азербайджана и Италии в сфере воздушного транспорта и оценили будущие возможности. Собеседники согласились, что расширение авиасообщения играет существенную роль в развитии связей между странами.

Итальянский посол также обратил внимание, что налаживание авиасообщения особенно важно в преддверии Зимних Олимпийских игр, которые примут Милан и Кортина-д'Ампеццо в будущем году.

Напомним, что в прошлом году AZAL выполнил 252 рейса по маршруту Баку-Милан-Баку и перевез почти 70 тыс человек.