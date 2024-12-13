Армения намерена развивать сотрудничество с Италией

Министр труда и социальных вопросов Армении Нарек Мкртчян сегодня принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Италии в Армении Алессандро Ферранти, сообщили в пресс-службе министерства труда и социальных вопросов республики.
Встреча была посвящена взаимному сотрудничеству и затрагивала ряд актуальных тем, в том числе - сотрудничество в сфере труда, пенсионному обеспечению людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), оцифровке, при этом стороны отметили большой потенциал для этого.
"Еще во время визита в Рим в 2022 году у меня состоялись конструктивные обсуждения с министрами, координирующими вопросы людей с инвалидностью и сферы труда. В итоге мы решили подписать меморандум о сотрудничестве. Надеюсь, что запланированное подписание станет реальностью в ближайшем будущем"
- Нарек Мкртчян
В свою очередь итальянский посол заверил, что он готов внести свой вклад в развитие армяно-итальянских отношений во всех этих областях, передает NEWS.am.
Также собеседники обсудили возможности совместной работы в рамках стратегии улучшения демографической ситуации в Армении.