В Армении назвали срок либерализации визового режима с ЕС

Либерализация визового режима Армении и ЕС ориентировочно займет около 4-5 лет. Перед этим стране предстоит выполнить ряд изменений в государственной системе.

Процесс либерализации визового режима между Арменией и Европейским Союзом может занять от 4 до 5 лет, рассказала глава Службы миграции и гражданства МВД республики Нелли Давтян.

Зимой 2024 года Армения начала переговоры по визовой либерализации с ЕС, после которых Брюссель обязался предоставить Еревану план действий. Предположительно, республика получит их уже в июне 2025 года. Далее Армения должна будет выполнить ряд обязательств и предоставлять ежегодные отчеты о прогрессе.

"Конкретных сроков завершения процесса не установлено. Все зависит от выполнения поставленных задач. Как только они будут выполнены — визовый режим будет либерализован"

- Нелли Давтян

С ее слов, европейские эксперты уже сейчас положительно оценивают достигнутые Арменией результаты. Они изучили ситуацию в различных сферах и вскоре предоставят доклады. Особое внимание представители ЕС уделяли сферам миграции, защите персональных данных, соблюдению прав человека и эффективности работы правоохранительных органов.

Нелли Давтян подчеркнула, что озвученные ей сроки в 4-5 лет ориентировочные, потому что стране предстоит большая работа: ей необходимо не только внедрить биометрическую систему, но и внести другие масштабные изменения в работу государства.