Тбилиси и итальянские города объединит авиасообщение

"Грузинские авиалинии" будут летать из Тбилиси в Рим и Форли. Летом увеличится частота полетов в Париж и Ниццу.

Авиакомпания Georgian Airways в апреле откроет новое направление, самолеты будут летать из Тбилиси в итальянские города Рим и Форли, пишет пресс-служба компании.

Полеты в Форли будут совершаться один раз в неделю по четвергам с 24 апреля, а в аэропорт столицы Фьюмичино – с 26 апреля два раза в неделю по средам и субботам.

В компании добавили, что летом ежедневно самолеты из Тбилиси будут отправляться в Италию: трижды – в Милан, дважды – в Рим и один раз в неделю – в Форли.

Помимо этого, в летнее время увеличится количество рейсов в Париж и Ниццу.