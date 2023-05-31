Где находится самый большой подземный город мира?

Древнейшей достопримечательностью Турции долго время считался неолитический археологический памятник Гёбекли-Тепе, но в 2020 году ученые обнаружили затерянный подземный город Матиате, который стал одним из новейших крупных открытий в мире. Расскажем, откуда он взялся, можно ли там побывать.

В 2020 году древний подземный город был найден археологами в турецкой провинции Мардин. Находка получила название Матиате или "город пещер". Он находится прямо под городом Мидьят, который примечателен хорошо сохранившейся архитектурой. Помимо мечетей здесь немало христианских церквей, которые относятся сейчас к Сирийской православной церкви.

Почему появился подземный город?

Матиате был обнаружен абсолютно случайно во время проводимых в Мидьяте работ по сохранению исторических улиц и зданий. Вход в пещеру привел исследователей в древний огромный комплекс. По оценкам ученых, возраст подземного города может достигать около 2 тысяч лет.

В те времена христианство подвергалось гонениям и не имело официального статуса. Считается, что первые гонения на христиан начались во время правления императора Нерона в 64 году. Преследования закончились в 313 году с Миланским эдиктом императора Константина. Окончательно ситуация разрешилась в 380 году, когда при императоре Феодосии христианство стало официальной религией Римской империи. Считается, что Матиате использовали для защиты первых христиан от преследований римлян.

Каким был древний подземный город?

За несколько лет раскопок в туннелях древнего города было обнаружено 49 комнат, десятки туннелей, а также множество древних реликвий. Так, например, среди обнаруженных учеными артефактов были масляные лампы, римские монеты и некоторые предметы быта. Что касается помещений, то среди них были обнаружены зернохранилище, христианская церковь, большой зал с символом Звезды Давида на стене.

По оценкам исследователей, в этом подземном городе могло проживать до 70 тысяч человек. Однако, по мнению ученых, найденные помещения составляют лишь 3% от общей территории всего Матитате. Этот факт позволяет им предположить, что подземный город может являться самым большим в мире и превышать по своим размерам знаменитый подземный город Деринкую в Каппадокии.

Открыт ли город для туристов?

Раскопки затерянного подземного города Матиате всё еще на начальной стадии, так как пока нет точных данных об истинных размерах древнего города. Считается, что после завершения раскопок это место пополнит список популярных туристических достопримечательностей Турции и даже затмит некоторые из них (тот самый Деринкую). Когда место откроется для посещения, туристы смогут не только оценить архитектуру верхнего города, которая в основном датируется XVII-XIX веками, но и сравнить ее с давно затерянным 1900-летним городом, расположенным под землей.