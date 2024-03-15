Сиди-Бу-Саид: аналог Санторини в Тунисе. Как посетить бело-голубой город без визы?

Архитектура Сиди-Бу-Саида - смесь османского и андалузского стилей. Узнаваемая сине-белая цветовая гамма домов, мощеные дорожки и невероятные виды на Средиземное море делают это место особенно привлекательным для туристов. Расскажем, где находится Сиди-Бу-Саид, чем этот город знаменит, как до него добраться и что там посмотреть.

В Тунисе немало городов с интересной историей, культурой и кулинарными традициями. Сиди-Бу-Саид - один из таких городов, но его внешний вид отличается от остальных. Выкрашенные в белый цвет дома венчают ярко-синие ставни и двери, идеально сочетаясь с морем и небом. Похожие пейзажи можно увидеть на греческом острове Санторини, куда сейчас без шенгенской визы не попасть. Но для посещения "тунисского Санторини" виза российским туристам не нужна на срок до трех месяцев.

Где находится Сиди-Бу-Саид?

Расположенный в самой северной части Африки Сиди-Бу-Саид стоит на холме, возвышаясь над Тунисским заливом. Сиди-Бу-Саид находится примерно в 18 км от одноименной столицы страны. Зато древний Карфаген находится буквально под боком, дойти от Сиди-Бу-Саида до руин легендарного города можно пешком за 20 минут (1,5 км). Расстояние от Сиди-Бу-Саида до Хаммамета - 82 км, до Суса - 154 км.

Чем знаменит Сиди-Бу-Саид?

Сиди-Бу-Саид был основан в XIX века на месте селения жителями соседнего Туниса. Город назвали в честь похороненного здесь в XIII веке суфийского проповедника. Сиди-Бу-Саид быстро стал тунисским центром искусства, привлекая художников и других деятелей культуры. Поэтому в Сиди-Бу-Саиде есть несколько примечательных музеев и галерей. В разное время в Сиди-Бу-Саиде приезжали или даже жили художники Поль Клее, Александр Рубцов и Август Макке, писатель Андре Жид, философ Мишель Фуко и Алистер Кроули.

В городе много узких улочек и лестниц, ведущих ведут к морю, и смотровых площадок, поскольку Сиди-Бу-Саид все-таки стоит на холме над заливом. Повсюду кафе, рестораны и сувенирные магазины - это действительно приморский туристический курорт. Архитектура города сочетает в себе элементы арабского и андалузского стилей. Дома в городе выкрашены в белый цвет с ярко-синими ставнями и дверями, что создает неповторимый колорит и делает Сиди-Бу-Саид одним из самых красивых городов Туниса.

Как добраться до Сиди-Бу-Саида из Туниса?

В Сиди-Бу-Саид из столицы удобнее всего добираться на пригородно-городском поезде TGM, поездка из Туниса от станции Tunis Marine займет полчаса. Расписание электричек можно смотреть на официальном сайте железных дорог Туниса SNCFT. Чтобы вернуться в Тунис, нужно сесть на поезд на той же станции, но с противоположной платформы. У входа на платформу есть касса для покупки билетов (принимают только наличные деньги). От железнодорожного вокзала примерно десять минут ходьбы до центральной части города. Доехать до Сиди-Бу-Саида можно также на арендованном автомобиле, такси или с экскурсией.

Что посмотреть в Сиди-Бу-Саиде?

Этнографический музей Дар-Аннаби находится в бывшей резиденции муфтия эль Аннаби XIX века. В этом музее хранится множество интересных и исторически значимых артефактов, включая предметы мебели и традиционные костюмы. Вход стоит 5 тунисских динаров (150 рублей), эта цена включает приветственную чашку чая. Музей открыт каждый день с 9:00 до 18:00.

В центре города есть дом барона Рудольфа Д’эрланже, которому город обязан своей цветовой гаммой. Этот особняк, который называют “Домом сияющей звезды”, работает как музей, но по понедельникам он закрыт, а в остальные дни закрывается довольно рано: в будни с 9:00 до 13:00, в воскресенье - с 9:00 до 15:00. Внутри есть выставка средиземноморских и арабских музыкальных инструментов барона и другие экспонаты, билет стоит 12 тунисских динаров (360 рублей). В особняке работает Центр арабской и средиземноморской музыки, где проводятся концерты и другие мероприятия.

Одна из главных религиозных достопримечательностей Сиди-Бу-Саида - это мечеть, построенная в начале XX века. Ее минарет видно почти из любой точки Сиди-Бу-Саида. Сиди-Бу-Саид также известен садами, которые были созданы в начале XX века французскими колонистами. Сады расположены на холмах, так что с их территории открываются красивые виды на город и залив.

Чем заняться в Сиди-Бу-Саиде?

Погулять по чарующим улочкам Сиди-Бу-Саида - многие наверняка захотели поехать в этот город на побережье Туниса, увидев фотографии бело-голубых домиков Сиди-Бу-Саида.

Чтобы получить художественное представление о культуре Сиди-Бу-Саида, можно кроме музеев посетить многочисленные галереи города, где представлены работы тунисских и некоторых зарубежных художников: A.Gorgi, Ghaya, Saladin, Le Violon Bleu, Essaadi, TGM, El Marsa, Alexandre Roubtzoff, Yosr Ben Ammar Gallery, ARCHIVART, L’Atelier Selma Feriani Gallery, Musk and Amber Gallery и Kalysté.

Попробовать местную кухню - не стоит упускать возможность попробовать блюда местной кухни в одном из кафе города. Например, местные пончики бамбалони с коричным сахаром.

В Сиди-Бу-Саиде есть несколько неплохих пляжей, оборудованных шезлонгами и зонтиками. На пляже можно покататься на водных лыжах, есть пристань для яхт.