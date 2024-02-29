Эль-Джем: как посетить самый большой амфитеатр за пределами Европы

В Тунисе есть римский амфитеатр, который не уступает Колизею. Это самый большой амфитеатр не только на африканском континенте, но и в целом за пределами Италии. Расскажем, где находится амфитеатр Эль-Джем, как до него добраться и сколько стоит его посещение.

Северная Африка пользуется наибольшим спросом у туристов, здесь расположены такие популярные страны как Египет, Тунис и Марокко. Тунис - это североафриканская страна на побережье Средиземного моря, сюда едут за пляжным отдыхом и изучением древних памятников. Тунис был одной из наиболее важных провинций Римской империи, и на сегодняшний момент туристы могут увидеть многочисленные руины, оставшиеся от древних римлян. Кроме того здесь осталось наследие финикийцев, византийцев, османов и арабов.

В каком районе Туниса находится амфитеатр Эль-Джем?

Этот амфитеатр расположен на территории современного города Эль-Джем в Тунисе. Римляне, которые в 46 году до н.э. основали этот город там, где раньше располагалось финикийское поселение, называли его Тисдр. Эль-Джем находится в провинции Махдия. Город расположен на трассе А1, связывающей столицу со вторым по величине городом Туниса - Сфаксом.

Кто построил амфитеатр в Эль-Джеме?

В то время Тисдр был частью римской провинции Африки, которая управлялась проконсулом Гордианом I. Амфитеатр в Эль-Джеме был построен в 238 году н. э., строительство велось около восьми лет, но так и не было закончено в полном объеме. Причиной этому стало восстание римского императора Максимина I, а также дальнейшая гибель Гордиана I и его сына Гордиана II, которые правили в качестве римских императоров совместно около месяца. После этого Тисдр не смог вернуться к бывшему величию, хотя до этого из городов провинции уступал лишь Карфагену.

Чем известен амфитеатр в Эль-Джеме?

Амфитеатр в Эль-Джеме - это один из крупнейших амфитеатров мира, когда-то здесь вмещалось до 35 тысяч зрителей. Амфитеатры больше него можно увидеть только в нескольких городах Италии. Хотя этот тунисский амфитеатр очень хорошо сохранился, около половины амфитеатра все же разрушено. Амфитеатр в Эль-Джеме был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1979 году.

Хотя звание самого известного древнеримского амфитеатра остается за Колизеем, он далеко не единственный в своем роде. Тунисский амфитеатр в Эль-Джеме впечатляет не меньше, а туристов там не так много, как в Риме. Считается, что это амфитеатр застолбил себе место в кинематографе, но на самом деле здесь снимались не слишком известные эпизоды шоу и телесериалов. Фильм "Гладиатор" 2000 года снимался не здесь, хотя это и планировалось, а съемки фильма "Житие Брайана по Монти Пайтону" действительно проходили в Тунисе, но в амфитеатре Карфагена и других городах - Монастире, Сусе и Матмате.

Как добраться до амфитеатра в Эль-Джеме?

До Эль-Джема несложно добраться из туристического города Сус (в 70 км) или столицы Туниса (в 200 км);

Ближе всего ехать из курорта Махдия (40 км - 50 минут на автомобиле или маршрутке);

Из Суса на поезде можно доехать за час, из Туниса - за 3,5 часа;

На машине из Туниса ехать на час меньше, поэтому из столицы в Эль-Джем чаще приезжают с экскурсией;

Из Сфакса также можно доехать на поезде: город находится всего в 73 км от Эль-Джема и на машине до него добираться час, но на поезде даже быстрее.

Как посетить амфитеатр в Эль-Джеме?

Железнодорожный вокзал в Эль-Джеме находится всего в 10 минутах ходьбы от амфитеатра. Можно исследовать практически каждую часть амфитеатра, доступен для посещения даже верхний уровень и туннели под амфитеатром. Достопримечательность открыта с 7 утра до 18:30.

Посещение амфитеатра стоит 12 динар (примерно 350 рублей), детский билет стоит 3 динары (88 рублей). Там есть кафе, магазин с сувенирами и туалет.

Что посмотреть в Эль-Джеме?

Эль-Джем - это довольно небольшой город, осмотреть местные достопримечательности можно, съездив сюда на один день из Суса, Сфакса или Махдии. Поскольку это не курорт, как многие города Туниса, расположенные на средиземноморском побережье, туристы приезжают сюда только ради амфитеатра.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Но в Эль-Джеме есть еще одна значимая достопримечательность - археологический музей. В музее можно увидеть коллекцию очень красивых древнеримских мозаик, а также статуи и античная утварь. Пройти в этот музей можно по билету в амфитеатр. Там же находится и восстановленная резиденция римского наместника - Вилла “Африка”. От амфитеатра идти пешком 15 минут. Неподалеку находится очень плохо сохранившиеся руины старого амфитеатра Эль-Джема. Дело в том, что главный амфитеатр города был не первым, а третьим.