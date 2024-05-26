Вестник Кавказа

Поездка в Тунис станет дороже

Поездка в Тунис станет дороже
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Тунис становится дороже для туристических поездок россиян, но они вряд ли почувствуют это – последние чартерные рейсы в страну будут выполнены в ноябре, после чего наступит перерыв в выполнении программы.

Уже с 1 ноября поездка в итак недешевый Тунис для российских туристов станет еще дороже – страна вводит туристический налог в 1-3,5 евро в сутки в зависимости от категории отеля, рассказал директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata Олег Козырев.

Шкала нового налога дифференцированная – так, сутки проживания в двухзвездочной гостинице россиянам обойдутся в дополнительных 1,18 евро на человека, в трехзвездочной - 2,36 евро, а в люксовых отелях 4-5* - в 3,54 евро в сутки, передает РИА Новости.

"Налоги для туристов и курортные сборы периодически вводят в разных странах и отдельных городах. Чаще всего это суммы в один-пять евро, они не сказываются на спросе на поездки, но помогают местным властям поддерживать туристическую инфраструктуру. Так, поездка на двоих в Тунис на семь ночей стоит около 200 тыс, а сбор составит две-три тысячи рублей, однако прямых рейсов в страну нет, поэтому спрос довольно низкий"

- Олег Козырев

Впрочем, россияне вряд ли почувствуют эту "прибавку" к путевке просто потому, что она вводится с 1 ноября, в месяце, когда заканчивается чартерная программа в Тунис: последний рейс в страну из Санкт-Петербурга отправится в первую неделю ноября, из Москвы - 15 ноября, сообщили в АТОР.

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