Что посмотреть в Сусе: чем заняться на морском курорте Туниса

Кроме песчаных пляжах средиземноморского побережья в Сусе много достопримечательностей, включая внесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Расскажем, где находится Сус, как туда добраться, что там посмотреть и куда поехать из Суса, а также сколько дней нужно для посещения и в какой части курорта лучше поселиться.

Где находится Сус?

Сус - третий по величине город в Тунисе и популярный морской курорт. Он расположен на побережье Средиземного моря в северо-восточной части Туниса. Пляжи Суса тянутся вдоль берегов залива Хаммамет. Столица страны находится в примерно 140 км к северу от Суса. История древнего города восходит к IX веку до н. э., когда финикийцами была основана колония Гадрумет.

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Как добраться до Суса?

Из России можно прилететь в аэропорт Монастира, куда этой с этой весны прибывают прямые чартерные рейсы из Москвы авиакомпании Nouvelair Tunisie. Лететь 4,5 часа из Москвы. Этот аэропорт находится всего в 15 км и в получасе езды от Суса. Около Суса есть еще одна воздушная гавань - аэропорт Энфида-Хаммамет находится в 40 км от центра города. В этот аэропорт также есть прямые рейсы из Москвы, лететь 4 часа 20 минут. А аэропорт столицы Туниса находится примерно в 130 км от Суса.

Добраться из других городов Туниса в Сус также довольно просто, так как через него проходит железнодорожная линия. На поезде из Туниса в Сус ехать около 2,5 часов. Нужно быть готовым, что поезда иногда запаздывают. Кроме того, Сус связан с другими населенными пунктами сетью маршруток - луажей. На луаже ехать быстрее, а следовательно и немного дороже, чем на поезде.

До большинства достопримечательностей в Сусе можно дойти пешком, до более отдаленных мест можно доехать на желтом такси со счетчиком или такси Bolt, которое можно вызвать через приложение.

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Где остановиться в Суссе?

Если в Сусе в основном интересуют пляжи, лучше остановиться к северу от центра в сторону Хаммам-Сус, где находятся пляжные отели. Если хочется жить ближе к медине и вокзалу, чтобы ездить по окрестностям, лучше выбирать жилье в историческом центре. Районе Хазема, который находится примерно в 10 минутах езды к северу от центра города, менее туристический и проживание там обойдется дешевле, но там есть все необходимое.

Сколько дней нужно для посещения Суса?

Все основные достопримечательности Суса можно увидеть за один день, но для неспешного осмотра города стоит выделить пару дней. Поэтому можно выбрать Сус в качестве основного места отдыха, отправляясь из него в однодневные поездки, либо приехать на день откуда-то еще.

© Фото: Sharon Hahn Darlin/Creative Commons Attribution 2.0

Что купить в Сусе и что попробовать?

Ковры ручной работы, керамику, оливковое масло, пахлаву;

Острый соус харисса, который широко используется в тунисской кухне, так как добавляет пикантную нотку любому блюду;

Тунис славится финиками, особенно сорта "Деглет Нур";

Также стоит попробовать жареные пирожки брик, суп из нута лаблаби, кускус и мятный чай.

Что посмотреть в Сусе?

© Фото: Sharon Hahn Darlin/Creative Commons Attribution 2.0

Переулки Медины

В Сусе находится одна из лучших медин Туниса, она включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО еще в 1988 году. Прямоугольная медина была возведена Аглабидами в VIII-IX веках. Прогулка по лабиринту улочек идеально подходит для того, чтобы полюбоваться многовековой архитектурой. В медине, окруженной стеной протяженностью в километр, стоит увидеть многочисленные мечети и музеи, ремесленные мастерские, рынок, цитадель Касба и крепость, откуда открывается красивый вид на город и море.

Рибат

Рибат - это средневековая крепость внутри стен Медины и старейшее сооружение в городе, построенное в конце VIII века н.э. В одном из углов крепости есть башня, на которую можно подняться за 8 тунисских динаров (215 рублей). Рибат открыт для посетителей каждый день с 8 утра до 17:00 с середины сентября до конца марта и до 19:00 летом.

Большая мечеть

Сердце медины - это Большая мечеть Суса, одна из старейших мечетей в Северной Африке и великолепный образец исламской архитектуры. Большая мечеть Суса была построена в середине IX века, уже после Рибата. В Большой мечети строгие часы посещения для немусульман, поэтому лучше приходить между 8 утра и полуднем, но в летние месяцы в мечеть можно попасть во второй половине дня.

Археологический музей

Археологический музей Суса - второй по величине музей мозаики в Тунисе после музея Бардо. Музей расположенный в крепости Касба на окраине Медины. Стоимость входа в музей составляет 20 тунисских динар (543 рубля). Музей открыт с 9:00 до 17:00 с середины сентября до конца апреля и до 18:00 летом, по понедельникам закрыт.

Музей Дар Эссид

Музей Дар Эссид находится у стен Медины в бывшем особняке знатного горожанина Суса. Здесь есть главный двор, терраса, жилые помещения с оригинальной мебелью и предметами быта, а также башня - второе по высоте сооружение в городе после маяка. Вход стоит 5 тунисских динар (135 рублей). Музей открыт с 10:00 до 18:00 кроме воскресенья.

А вот катакомбы Суса, которые были высечены под землей между II и IV веками и служили христианскими гробницами, до сих пор закрыты на реконструкцию.

Куда поехать из Суса?

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Монастир

Монастир - красивый прибрежный город примерно в получасе езды к югу от Суса. В Монастире достаточно интересных мест, от городской крепости и музеев до мечети IX века. Добраться до Монастира можно на луаже.

Эль-Джем

В Эль-Джеме сохранился древнеримский амфитеатр - самый большой за пределами Италии. За 12 динар можно не только подняться на амфитеатр, но и спуститься в туннели под ним. Эль-Джем находится в 70 км от Суса, добраться можно на поезде или луаже, ехать около часа.

Кайруан

Добраться до Кайруана из Суса можно на луаже или поезде, дорога займет чуть меньше часа. Кайруан - это не только самый священный город Туниса, но и главная из мусульманских святынь Магриба. Старый город входит в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Хергла

Тихая рыбацкая деревушка Хергла находится в 30 минутах езды к северу от Сусса, до нее можно добраться на луаже. Сюда стоит приехать на полдня.

Такруна

Это берберское поселение, которое расположено в глубине страны, примерно в 55 минутах к северо-западу от Суса. На поезде можно доехать до Энфиды, а дальше на такси до Такруны. Можно совместить посещение Такруны с Херглой, так как она находится по пути. Например, можно сначала доехать на поезде из Суса до Херглы, а затем до Энфиды.

Хаммамет

Хаммамет расположен на побережье Средиземного моря в часе езды к северу от Суса. Это один из самых популярных пляжных курортов страны. До Хаммамета удобно ехать на луаже.

Пустыня Сахара

Пустыня находится примерно в 300 км к югу от Суса. До ее края можно добраться на машине примерно за 4-5 часов. Многие туроператоры предлагают экскурсии с гидом в Сахару, которые могут включать в себя катание на верблюдах, сэндбординг, посещение лагерей бедуинов и ночевки в пустыне.