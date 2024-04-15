Отдых в Монастире: почему стоит посетить популярный курорт в Тунисе?

Монастир, построенный на руинах финикийского города Руспина, основанного в IV веке до н. э, считается одним из лучших туристических направлений Туниса благодаря сочетанию древней архитектуры и длинным песчаным пляжам. Расскажем, где находится Монастир, какое там море и когда лучше ехать, как добраться до Монастира, что там посмотреть и куда съездить.

Монастир - один из популярных морских курортов Туниса. Российские туристы могут находиться в Тунисе без визы до 3 месяцев, а с запуском в Монастир прямых авиарейсов в середине весны добираться до курорта станет удобнее.

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Где находится Монастир?

Монастир расположен на центральном побережье Туниса примерно в 20 км к югу от более популярного курорта Сус. До столицы Туниса от Монастира около 160 км. Монастир - это центр одноименной провинции, расположенной на северо-востоке Туниса в заливе Хамаммет.

Как добраться до Монастира?

В Монастире есть международный аэропорт, названный в честь родившегося здесь первого президента страны Хабиба Бургибы. С конца апреля и по середину октября 2025 года из Внуково будут выполняться прямые рейсы из Москвы в Монастир тунисской авиакомпанией Nouvelair Tunisie. Время полета составит 4,5 часа.

Поездка на такси от аэропорта до центра Монастира занимает 10 минут. Вместо привычных маршруток в Тунисе ходят луажи, в Монастир можно доехать на луаже до любого города, например, Туниса, Суса, Кайруана, Махдии и Набуля. Кроме междугородних луажей есть внутригородские маршруты, также есть автобусы и такси. Из Монастира можно доехать в столицу на поезде.

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Когда ехать в Монастир?

В Монастире сухой средиземноморский климат с жарким летом и мягкой зимой. Здесь много солнечного света и мало осадков в течение всего года. Пик пляжного сезона в Монастире приходится на летний период с июня по сентябрь. При этом в июле и августе температура воздуха в Монастире часто поднимается выше 30°C, поэтому тем, кто не любит жару, лучше приезжать в этот приморский город в июне или сентябре-октябре. В эти месяцы средняя дневная температура составляет 29 °C. В мае море еще прохладное, а для экскурсионного отдыха подходят любые месяцы кроме самых жарких.

Какое море в Монастире?

Город был построен на полуострове, выступающем в Средиземное море, мыс с трех сторон окружен водой. Пляжи здесь в основном пологие и песчаные, но есть и скалы, которые тянутся почти на 6 км. Из минусов - пляжи довольно узкие и на берегу могут встречаться водоросли, хотя в остальном море чистое, а в августе встречаются медузы. Туристам доступны кафе, рестораны, магазины, ипподром, картинг, парк с аттракционами, дайвинг-центры и поля для гольфа, но в целом по инфраструктуре город проигрывает Сусу.

Что посмотреть в Монастире?

Главная достопримечательность Монастира - это городская крепость Рибат Хартем. Это одна из древнейших крепостей в Северной Африке, а также первое укрепление, построенное арабскими завоевателями в Магрибе. Рибат был возведен в 796 году, а в 966 году крепость расширили. Рибат Монастира находится прямо у моря, с него видно весь город. На его территории снимались некоторые сцены "Жития Брайана по Монти Пайтон". На территории крепости работает музей с коллекцией предметов исламского искусства. Вход в крепость для туристов - 8 тунисских динаров (220 рублей).

Напротив Рибата находится Большая мечеть Монастира, построенная в в IX веке. Эта, как и многие другие достопримечательности Монастира, располагается в медине - историческом центре города. Раньше медину окружало множество ворот, но сохранились только одни - Баб-Брикча, построенные в XVII веке османами.

Вход в Мавзолей Хабиба Бургибы бесплатный, но закрывается он в 16:30. На его территории есть мечеть и музей. Рядом с мавзолеем расположено большое мусульманское кладбище, где в XII веке был похоронен имам Сиди эль-Мезри.

Рядом с мечетью Бургибы находится небольшой этнографический музей с экспозицией традиционной берберской и тунисской одежды и украшений - Музей народных традиций.

Сканес - это элитный район в северном пригороде Монастира, который находится в 15 минутах езды от медины. В этом районе находится президентский дворец Бургибы, где теперь находится музей. Вход стоит 10 тунисских динаров (276 рублей). Трехэтажный музей вмещает в себя большую коллекцию личных вещей президента в необычных интерьерах.

Кроме того, стоит посетить широкую набережную Монастира и порт с красивыми яхтами, где много кафе и ресторанов. В городе мало парковых зон, поэтому многие туристы предпочитают прогуливаться по длинной пляжной зоне Ла-Фалез.

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Куда съездить из Монастира?

Сус

Самый лучший вариант однодневной поездки. Город находится всего в получасе езды к северу от Монастира. В Сусе очень много достопримечательностей, включая медину, входящую в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, музей Дар Эссид и Большую мечеть.

Тунис

Поездка между Тунисом и Монастиром займет около 3 часов. Но в этом городе лучше провести несколько дней, поскольку интересных мест здесь очень много, особенно руины древнего Карфагена.

Махдия

Еще один прибрежный город, расположенный в часе езды к югу от Монастира (50 км). Это самый южный материковый курорт Туниса, основанный на месте финикийской колонии. В Махдии кроме пляжей туристы посещают османскую крепость Бордж-эль-Кебир.

Самый священный город в Тунисе и, по мнению некоторых, четвертая святыня ислама. Старейшее арабское поселение в Тунисе находится в 75-90 минутах езды к западу от Монастира. В этом небольшом городе, входящем в число памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО, сохранились сотни мечетей.

Хергла

Небольшая рыбацкая деревня с прекрасными видами на море. Она находится в часе езды к северу от Монастира. В Хергле сохранились римские и византийские руины.

В этом городе находится самый большой амфитеатр за пределами Европы. От Кайруана ехать чуть более часа (75 км). Здесь также можно посетить археологический музей с римскими мозаиками.

Хаммамет

Дорога от Монастира до этого популярного морского курорта займет чуть больше часа. Здесь кроме исторической медины с фортом есть красивые песчаные пляжами и современная инфраструктура. Около Хаммамета находится более тихий пляжный городок Набель, расположенный в 110 км от Монастира.

Острова Куриат

Популярная однодневная поездка из Монастира.Два небольших островка с пляжами расположены примерно в 10 км от города, доехать можно на лодке из порта.