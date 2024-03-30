Кайруан: как посетить главную святыню мусульман Магриба

Кайруан считается самым священным городом Туниса, но посещают его не только паломники. В Кайруане находится одна из важных святынь ислама; это также крупный ремесленный центр. Расскажем, где находится Кайруан, почему туда совершают паломничества, как до него добраться и что там посмотреть.

Кайруан входит в число главных туристических городов Туниса после Карфагена, Эль-Джема и Бардо с музеем мозаики. Удобная транспортная связь с соседним курортным городом и столицей Туниса позволяют туристам со всего света увидеть этот величественный арабский город.

Где находится Кайруан?

Кайруан расположен в одноименном вилайате Туниса на северо-востоке страны. От столицы он находится на расстоянии 160 км, а от Суса город отделяет 55 км. Город Монастир лежит от Кайруана в 69 км, а другой прибрежный город Сфакс находится от Кайруана в 135 км. Кайруан был построен не на побережье, а в пустынной местности.

Почему важен Кайруан?

Некоторые считают Кайруан четвертой святыней ислама после Мекки, Медины и Иерусалима. Это вопрос дискуссионный, но можно сказать точно, что среди мусульманских святынь Магриба - это главная. Кроме того, Кайруан - это старейшее арабское поселение в Тунисе. Этот город, основанный в VII веке, был первой столицей мусульманского Магриба - арабского региона Северной Африки, расположенного к западу от Египта. Но хотя эпоха политического доминирования Кайруана длилась всего несколько столетий до переноса столицы в Тунис, его религиозное значение сохранилось благодаря главной мечети города.

Кайруан славится своими коврами: здесь расположено множество ковровых фабрик и магазинов. Хотя ковровая промышленность в целом распространена в Тунисе, кайруанские ковры ценятся больше остальных.

Еще можно добавить, что в Кайруане снимали сцену фильма "Индиана Джонс: в поисках потерянного ковчега" вместо Каира. Также Кайруан входит в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В Кайруане стоит обязательно попробовать местную кухню: кафтеджи в сэндвиче и финиковое печенье макруд, а в Рамадан здесь распространены сладости с медом и миндалем - залабия и мхарек.

Когда был построен Кайруан?

Кайруан был основан в 670 году н. э. арабским полководцем Укба ибн Нафи, присоединившим Египет к Арабскому халифату в 658 году. Ранее там находилась византийская крепость. Во время строительства Кайаруна началось и строительство главной мечети. Планировалось, что Кайруан станет плацдармом для дальнейшего завоевания Магриба арабами. С момента своего создания Кайруан набирал силу как центр исламской науки и культуры. Развивались и традиции ковроткачества. Золотой век Кайруана пришелся на IX-X века, когда город находился под властью династии Аглабидов. После этого периода город постепенно терял свое значение. До 1881 года в Кайруане немусульманам нельзя было останавливаться в городе на ночь.

Как добраться до Кайруана?

Добраться до Кайруана из городов Туниса можно на маршрутках-луажах, автобусах, такси или автомобиле, взятом напрокат. Железнодорожной станции в Кайруане нет. Третий по величине город Туниса Сус находится всего в часе езды к востоку от Кайруана. Чтобы доехать в Кайруан из Эль-Джема или Монастира, нужно будет сделать пересадку в Сусе.

Луажи отправляются при заполнении машины, поэтому точного расписания нет, но это происходит достаточно быстро. Станция с луажами в Кайруане расположена примерно в 15 минутах ходьбы от Старого города.

Поездка из Суса в Кайруан на луаже стоит 6,2 тунисских динаров (185 рублей). Билет продается в кассе на вокзале. Поездка между Тунисом и Кайруаном на луаже занимает чуть более 2 часов и стоит 14,8 тунисских динаров (440 рублей).

Поездка из Туниса на автобусе в Кайруан занимает чуть более 2 часов и стоит 12 тунисских динаров (357 рублей).

В пределах часа езды на такси от Кайруана есть два аэропорта, один в городе Монастир, другой - около города Энфида.

Кроме того, из Туниса, Суса, Хаммамета или других крупных городов можно отправиться В Кайруан на однодневную экскурсию, которая включает посещение Кайруана и Эль-Джема.

Что посмотреть в Кайруане?

Мечеть Укба

В этом небольшом городе десятки мечетей, но самая главная называется мечеть Укба или Великая мечеть Кайруана. Говорят, что семикратное паломничество в Кайруан приравнивается к хаджу в Мекку. Построенная в VII веке Великая мечеть Кайруана - это старейшая и важнейшая мусульманская святыня Магриба. Это один из самых впечатляющих памятников исламской архитектуры в Северной Африке. Комплекс мечети окружен внушительными крепостными стенами и украшен несколькими сотнями мраморных колонн. Посещение мечети для немусульман стоит 12 тунисских динаров (185 рублей). Молитвенный зал, расположенный напротив минарета, устлан коврами, в него туристам заходить нельзя, но двери держат открытыми, так что просто заглянуть внутрь можно и даже сделать фотографию. Мечеть Кайруана еще примечательна тем, что в ней сохранился самый древний в мире минарет.

Мечеть цирюльника

Мечеть цирюльника была построена в XIV веке на могиле одного из сподвижников пророка Мухаммеда - Абу Джам эль-Балави, которого называли Сиди Сахаб. Он был цирюльником мусульманского пророка, поэтому у мечети такое название. Сиди Сахаб погиб в битве при Кайруане в VII веке и считается покровителем города. Около мечети расположен мавзолей Сиди Сахаба, украшенный плиткой. Считается, что там хранятся три волоска из бороды Мухаммеда. Сохранились лишь постройки XVII века, так как мечеть и мавзолей перестраивались. Рядом еще находится медресе.

Бассейны Аглабидов

Когда в IX веке к власти пришла династия Аглабидов, они искали решение проблемы постоянной нехватки воды в Кайруане. На окраине города было построено 15 резервуаров, два из которых сохранились. Для подачи воды из источника, находящегося примерно в 36 км от города, был построен акведук. Теперь же цистерны Аглабидов носят скорее декоративный характер.

Дом Губернатора

В этом особняке XVIII века, где раньше проживал губернатор города, теперь находится магазин ковров. В этом регионе производятся одни из лучших ковров в Тунисе. На некоторых ткацких станках можно увидеть незавершенные модели, остальное пространство используется для демонстрации готовой продукции. Изготовление каждого ковра может занять недели или месяцы, в зависимости от его размера и качества. Поскольку это государственный магазин, цены на ковры в нем фиксированные. С крыши особняка можно полюбоваться панорамой города.

Мечеть трех дверей

Вход этой мечети, построенной в 866 году, украшен тремя арочными дверными проемами. Минарет к мечети, которая считается прекрасным образцом исламской архитектуры, был пристроен в 1440 году. В эту мечеть могут войти только мусульмане.

Медина

Старый город Кайруана или Медина расположена вокруг стен главной мечети. Ее двойные стены тянутся 7 км. Здесь сосредоточены основные достопримечательности, а также базары и ремесленные мастерские и магазинчики. В том числе здесь можно посетить мастер-класс по ковроткачеству. Другие интересные места в городе: колодец Бир-Барута и мавзолей Завия Сиди Абид эль-Гариани.