Кто такие бедуины: где и как живут, есть ли у них национальность?

В арабских странах популярностью пользуются экскурсии в бедуинские селения, где туристам предлагают совместные чаепития и дегустацию традиционных блюд. Чтобы подготовиться к такой поездке, нужно знать, кто такие бедуины и как они живут. Расскажем, что едят бедуины, как женятся, как лечатся, почему бедуины ведут кочевой образ жизни, как меняется их жизнь.

Кто такие бедуины?

Бедуины - кочевые жители пустынь, издревле населяющие обширные регионы Северной Африки и Ближнего Востока, на протяжении веков сохраняя свою самобытность. Слово "бедуины" используется для обозначения жителей арабского мира, ведущих кочевой образ жизни, независимо от их национальной принадлежности, и происходит от арабского слова "бадави", что означает "жить в пустыне". Всего бедуинов насчитывается около 22 млн; живут они на территории более 10 государств, в частности в:

Алжире

Саудовской Аравии

Ливии

Египте

Иордании

ОАЭ

Марокко

Тунисе

Израиле

Сирии

Кочевой образ жизни бедуинов сформировался тысячи лет назад, задолго до прихода ислама на Аравийский полуостров. Племена живут обособленно, по своим законам и обычаям.

Жилище бедуинов обычно сколочено из досок, металлических листов и других подручных материалов, поскольку часто оно носит временный характер. Для обшивки используют верблюжью кожу и шесть, циновки; те, кто побогаче, - козью шерсть, она легкая и хорошо впитывает влагу.

Как выглядят бедуины?

Бедуины как правило хорошо сложены, худощавы, при этом отличаются силой, ловкостью, выносливостью, независимым характером. Они привычны ко всякого рода невзгодам. Главный в племени бедуинов - шейх, которому беспрекословно подчиняются все члены общины. Этот титул передается по наследству и символизирует авторитет и мудрость.

Почему бедуины ведут кочевой образ жизни?

Живя в экстремальных условиях пустыни, племена перемещаются в поисках воды и ресурсов для скотоводства и частично земледелия. К этому их вынуждает невозможность постоянного земледелия в условиях пустыни. Кроме того, земли пустыни всегда были практически ничейными, что позволяло кочевникам быть независимыми и не принадлежать государственной системе.

Женщины занимаются изготовлением и продажей сувениров. Те племена, которые живут поближе к морю, рыбачат.

Зачем бедуинам верблюды?

Верный помощники бедуинов в суровых условиях пустыни – выносливые и неприхотливые верблюды.

Верблюды - удобное средство передвижения. Они способны с грузом преодолевать за раз до 80 км.

Верблюды дают мясо и молоко. Их шкура и шерсть используется в быту и при сооружении жилищ.

Смешанные с соломой фекалии верблюда хорошо подходят для разжигания костров и обогрева.

Верблюды помогают бедуинам определить местонахождение под землей воды. Испытывающий жажду верблюд в определенной точке начинает топать копытами, садится на землю. Там бедуины и роют колодец. Еще один признак наличия воды под землей - зеленеющая в этом месте растительность.

Помимо верблюдов, бедуины держат коз, в пищу которым идет скудная местная растительность. Молоко у коз жирное и полезное. В бедуинском хозяйстве также есть овцы и птицы.

Какую одежду носят бедуины?

Бедуины в Сахаре носят традиционную одежду, которая защищает их от жары, холода и песка. Это просторные длинные балахоны галабеи, максимально закрывающие тело. Головной убор мужчин - куфия, сшитая из ткани и обрамленная двумя хлопковыми обручами.

Женщины носят длинные платья и покрывают голову платком, часто украшенным монетами, золотом или медными подвесками.

Разница температур в пустыне может достигать 30 градусов и больше: днем человек рискует обгореть, а ночью может замерзнуть. Поэтому такая одежда здесь весьма уместна.

Что едят бедуины?

Основа бедуинской кухни — лепешки и блюда из мяса. Когда есть возможность, бедуины покупают у торговцев овощи и фрукты. Для приготовления еды в песке выкапывается яма, куда складываются горячие угли, на них выкладываются плоские камни и пряные травы, а поверх - куски мяса и другие продукты. Сверху яму закрывает фольга (раньше для этого использовали соломенные крышки), поверх фольги сыплют песок.

Обязательная часть рациона - "фалашиа" (пресный хлеб, напоминающий еврейскую мацу) и "шай бил нана" (мятный чай).

Как лечатся бедуины?

Бедуины, живущие в отдаленных районах Сахары, обладают собственными методами поддержания здоровья. Их подход к лечению часто основан на традиционных методах и натуральных средствах. В каждом племени есть свой лекарь и своя аптека. Лекарства представляют собой снадобья от разных недугов: мази из яда змей, насекомых, верблюжьего жира, а также различные травы и лекарственные растения для приготовления настоек, отваров или компрессов, собранные в оазисах пустыни.

В традиционной бедуинской медицине могут использоваться различные методы, такие как приложение горячих или холодных компрессов, массаж, а также ритуальные или молитвенные практики, которые считаются эффективными для улучшения здоровья и облегчения боли.

В случае серьезных заболеваний или травм бедуины могут обращаться за медицинской помощью в ближайшие городские больницы или клиники. Они также могут получать некоторые лекарства из ближайших городов или деревень, где есть аптеки или торговцы, продающие медицинские препараты.

Как женятся бедуины?

Будучи кочевым народом, бедуины обычно выбирают "второю половину" из своего или соседнего племени. Родители или старейшины племени играют активную роль в поиске подходящей пары для молодых. При выборе партнера учитывается не только семейный статус и состояние, но и черты характера, верность и соответствие культурным традициям. Перед свадьбой проводится обряд помолвки, во время которого семьи обсуждают условия и договариваются о будущем браке. Этот обряд может включать в себя обмен подарками, переговоры о приданом и другие традиционные ритуалы.

Как приготовить фаршированного верблюда?

Бедуинская свадьба может длиться несколько дней. Сначала проводятся церемонии и обряды, символизирующие единение двух семей и обмен обетами. Затем следует застолье, на котором угощают традиционными блюдами и напитками. Среди них могут быть:

жареная коза или баранина, приготовленные на открытом огне

различные виды риса и куc-кус, приправленные специями и овощами

традиционные хлеба, такие как пита или лаваш, испеченные на огне

сладости и десерты, включая фрукты, орехи, сухофрукты и сладкие пироги.

В состоятельных семьях готовят фаршированного верблюда. В литературе приводится рецепт такого блюда:

куриными яйцами нафаршируйте рыбу рыбой нафаршируйте курицу курицей нафаршируйте ягненка ягненком нафаршируйте двухлетнего верблюда блюдо модно подавать к столу.

Бедуинская свадьба - не только важное событие для молодоженов, но и возможность для общения и поддержания традиций в сообществе. Она отражает богатство культурного наследия бедуинов и ценности семьи и общности.

Как меняется жизнь бедуинов?

В современном обществе бедуины остаются одной из самых загадочных культур, сохраняя уникальный уклад жизни. Это вызывает интерес у туристов, которые стремятся познакомиться с удивительными традициями и обычаями кочевников.

В целом, развитие общества и модернизация вносит свои изменения в жизнь бедуинов. Отдельные представители племен стали востребованными гидами и переводчиками, они катают туристов на верблюдах и организуют путешествия в пустыню.

Среди бедуинов есть как бедные, так и богатые, которые занимаются бизнесом и живут в городах. Их дети учатся в государственных школах и университетах. Для детей из семей, живущих в пустыне и не контактирующих с цивилизацией, в племени создаются классы, где обучают чтению, письму и законам религии.