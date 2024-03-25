Утика: что осталось от первой колонии финикийцев в Северной Африке

Некогда процветающий финикийский город Утика соперничал с Карфагеном. Теперь этот важный город Средиземноморского побережья Африки времен Пунических войн лежит в руинах. Их стоит посетить наряду с другими древними городами Северной Африки. Расскажем, где находится Утика, когда этот город был основан, как до него добраться и что там посмотреть.

История Утики началась за несколько столетий до основания Карфагена, но именно его возвеличивание в конечном итоге повлекло за собой упадок и разрушение Утики. Еще одной причиной забвения Утики стало заиление городской гавани и изменение береговой линии. Но даже теперь туристы могут увидеть то, что осталось от древней финикийской колонии.

Утика когда-то была одним из самых важных городов Африки в период Пунических войн, по значению она не уступала соседнему Карфагену. В результате Утика стала одним из античных городов-призраков Северной Африки наравне с невероятными руинами римского Тимгада в Алжире древнегреческой колонии Кирена в Ливии.

Когда была основана Утика?

Утику основали финикийцы примерно за три столетия до Карфагена. Но если дата основания Карфагена известна (825 год до н. э.), то с Утикой такой ясности нет, классические авторы называли XII век до н. э., но мнению современных ученых, построек этого времени найдено пока не было. Карфаген стал крупнейшим городом Западного Средиземноморья, но примерно до 540 года до н.э. Утика еще сохраняла независимость. Карфаген проиграл Римской Империи в Третьей Пунической войне. Тогда римляне сравняли этот город с землей и Утика присоединилась, чтобы отомстить соперникам. В результате Утика получила внушительную территорию за счет побежденного Карфагена, став административным центром римской провинции Африка.

Кто разрушил Утику?

Хотя римляне поклялись не восстанавливать Карфаген, в I веке до н. э. на территория города была основана новая римская колония, которая опять начала набирать мощь. С ростом нового Карфагена значение Утики опять слабело. Когда в V веке н.э. Римская империя пришла в окончательный упадок, Утику в 439 году захватили вандалы. В 534 году н.э. эти территории заполучила Византия, основав там полуавтономную провинцию. После окончательного падения Карфагена в 698 году на этих территориях образовалась арабская провинция Ифрикия. Но даже до арабского завоевания Утика потеряла свое торговое значение из-за заиления гавани. Раньше город лежал у реки Меджерда, расположение устья которой на протяжении веков менялось несколько раз.

Где находилась Утика?

Руины Утики лежат в 33 км от столицы Туниса, которая так и называется Тунис. Еще один крупный современный город поблизости - Бизерта в 35 км на север. Так же называется и вилайет (область), в которой находится Утика. Эта местность располагается на мысе Эль-Абьяд, который омывается водами Средиземного моря.

Как добраться до Утики?

Посетить Утику можно во время однодневной поездки из столицы Туниса. На машине до Утики ехать 40 минут, от города Бизерта поездка займет примерно столько же времени. Из Туниса часто устраивают экскурсии на полдня, которые захватывают как Утику, так и город Бизерта, посколько он тоже был одной из первых финикийских колоний. Сейчас там развивается пляжный туризм, а еще его называют самым европейским городом Туниса. Между Тунисом и Бертой ходит автобус через село Жана, от которого около 2,5 км идти до археологической площадки.

Сколько стоит посещение Утики?

Стоимость посещения площадки, где велись археологические раскопки, составляет 8 тунисских динаров (236 рублей). По понедельникам руины Утики недоступны, в остальные дни посещение возможно с с 8:30 до 17:00 (в зимний период) или до 19:00 в летний период. Однако с экскурсионными целями Тунис лучше посещать весной и осенью, летом здесь жарко, особенно если уехать подальше от побережья.

Что посмотреть в Утике?

На археологической площадке туристы увидят раскопанные на данный момент руины бывшей колонии. Хотя большая часть раскопанных строений датируется римским периодом, есть и то, что осталось от доримского периода, в том числе пунический некрополь с гробницами и саркофагами. От римского периода Утики сохранились виллы с мозаикой, бани, фонтаны, колонны, а также театр и амфитеатр, но они не до конца раскопаны. Рядом с местом раскопок находится небольшой археологический музей, который туристы могут посетить по тому же билету. Музей открыт с 08:30 до 16:00.