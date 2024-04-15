Как отдохнуть в Греции и куда поехать вместо нее в 2024 году?

Раньше Греция была у российских туристов популярным направлением отдыха, благодаря древней истории и прекрасным пляжам. Однако есть альтернативы Греции среди стран, для въезда в которые не нужно оформлять визу. Расскажем, куда поехать вместо греческих курортов в этом году, а также как попасть в Грецию из России, если все-таки очень хочется.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Хотя из всех стран, выдающих россиянам туристические визы, Греция пока что предлагает наиболее хорошие условия, в 2024 году получение Шенгенской визы сопряжено с определенными неудобствами.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чем заменить Грецию туристам?

Турция, как и Греция, расположена в том числе на Средиземном и Эгейском морях, а ее курорты предлагают множество возможностей для отдыха. Здесь можно найти всё: от прекрасных пляжей до исторических достопримечательностей с теми же древнегреческими руинами. В города Турции организовывается огромное количество пакетных туров на разный бюджет, но особенно удобно то, что можно добраться прямыми рейсами не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но и многих других городов России.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вместо греческих островов путешественники могут поехать на соседние турецкие острова в Эгейском море. Природа и пляжи там будут примерно такие же:

Крупнейший остров Турции Гёкчеада расположен прямо между греческими островами Лемнос и Самотраки. Сюда можно поехать вместо Миконоса, чтобы посмотреть красивые деревушки, руины османских крепостей, греческую архитектуру и искупаться на лучших пляжах острова.

Неподалеку в Эгейском море расположен и менее крупный турецкий остров Бозджаада, известный средневековым замком и местным вином.

Путешественники, которые мечтают о Греции не сколько из-за пляжей, а обилия древних руин, могут найти аналогичные достопримечательности в Турции. Эфес когда-то был вторым в Римской империи по значимости после Рима, а теперь это курортный портовый город с очень хорошо сохранившимися античными руинами и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Прибрежные города как Бодрум, Каш и Фетхие смотрятся ничуть не хуже греческих курортов. А древнегреческие храмы и древнеримские театры раскиданы не только всему Эгейскому побережью Турции, но и в других ее регионах.

Любители острова Санторини могут поехать в Тунис. В городе Сиди-Бу-Саид туристов ждет курорт в привычной бело-голубой гамме на берегу Средиземного моря. Из него можно дойти пешком до древнего Карфагена, до столичного Туниса добираться также близко.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Можно ли из России в Грецию?

Поехать в Грецию из России в 2024 году возможно, но для посещения этой страны гражданам России нужна шенгенская виза. Самостоятельно подать заявление на получение визы типа C можно в визовом центре Греции в России Global Visa Center World. Однако процесс получения визы может быть довольно сложным и длительным. Подавать заявление нужно по адресу постоянной или временной регистрации в одном из консульских округов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На сайте визового центра необходимо зарегистрироваться, выбрать доступное время для личного посещения центра и заполнить анкету. С собой необходимо взять все документы, перечисленные на сайте, включая банковскую выписку за последние 3 месяца и страховку, подходящую для шенгенской зоны. Если подающий заявление за последние 59 месяцев не проходил биометрию, то понадобится и эта услуга.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сбор за получение шенгенской визы через ВЦ Греции составляет 80 евро (около 7900 рублей), но уже в этом году стоимость услуги может возрасти еще на 10 евро. Сервисный сбор ВЦ Греции составляет 3300 рублей. Подавать заявление можно не ранее, чем за полгода до даты поездки и не позднее, чем за 15 дней. На сайте указано, что принимают решение по заявлению до 2 недель, но теоретически рассмотрение может длиться до 1-2 месяцев, поэтому лучше не затягивать. Рассчитывать на получение длительной шенгенской визы как раньше не стоит, чаще всего въезд разрешают примерно на даты поездки.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как попасть в Грецию из России?

Между Грецией и Россией сейчас нет прямого авиасообщения, придется лететь с как минимум с одной пересадкой, например в Абу-Даби или Стамбуле. Но билеты довольно дорогие, мало что можно найти за сумму менее 50 тысяч рублей туда-обратно. Туроператоры также предлагают пакетные туры, но и здесь цены высоки. Если шенгенская виза уже есть, то самым дешевым вариантом будет добраться до греческих островов из Турции на пароме.