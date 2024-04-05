Остров Бозджаада: жемчужина Эгейского побережья Турции

Бозджаада - один из двух турецких остров Эгейского моря. Туризм служит основным источником дохода острова, который привлекает путешественников своей историей, красивой природой, вариациями блюд национальной кухни и домашним вином. Расскажем, где находится Бозджаада, стоит ли туда ехать, как до него добраться и что посмотреть на острове.

Где находится Бозджаада?

Остров Бозджаада находится в Эгейском море, недалеко от побережья Турции, примерно в 5 км. Он расположен между городами Измир и Чанаккале. Это третий по величине остров Турции. Остров относится к северо-западной провинции Чанаккале. От главного города ила Бозджаада лежит в 60 км. Измир находится в почти 300 км от острова, а Стамбул - в 350 км.

Чем известен остров Бозджаада?

Древнегреческий поэт Гомер упомянул Тенедос, так греки называли остров Бозджаада, в поэмах "Илиада" и "Одиссея". У этого острова прятались ахейцы, оставив троянцам того самого деревянного коня. На протяжении веков на острове успели пожить пеласги, финикийцы, древние греки, персы, византийцы, генуэзцы, венецианцы и османы. Многие туристы приезжают в Чанаккале, чтобы посетить археологическую площадку, где велись раскопки Трои.

Остров Бозджаада также известен своими широкими песчаными пляжами, замком XV века, а также традиционными тавернами, многочисленными виноградниками и винодельнями, где производят турецкие вина. Бозджаада расположен в одном из главных винных регионов Турции. На этом острове веками производили вино, традицию продолжают и современные виноделы. В начале осени здесь проходит фестиваль сбора винограда, а летом фестиваль джаза. Здесь стоит попробовать блюда из осьминогов, кальмаров и других морепродуктов, долму из сушеных баклажанов, варенье из помидоров, инжира и баклажанов.

Стоит ли посещать остров Бозджаада?

В целом, Бозджаада подойдет скорее тем, кто ищет спокойный и неторопливый отдых, а также интересуется историей и культурой Турции:

чистые песчаные пляжи - самыми популярными считаются Аязма, Аквариум, Сулубахче, Хаббели и Митос, однако купаться здесь можно только летом, в остальное время вода слишком холодная;

исторические достопримечательности - на острове сохранились средневековая крепость и мечети, есть музей и монастырь;

гастрономия - в кафе Бозджаады предлагают разнообразные блюда турецкой кухни со свежими морепродуктами и большой ассортимент домашних вин.

Как добраться до острова Бозджаада?

Чтобы добраться на пароме до острова Бозджаада с причала Гейикли, расположенного в 50 км от Чанаккале, требуется около получаса. До пирса ехать от Чанаккале чуть больше часа. Паромы отправляются примерно каждый час, билеты покупают в кассе, но можно и заранее онлайн на сайте перевозчика GESTAŞ (нужна регистрация).

Все билеты продаются сразу туда-обратно. Для пешехода билет будет стоит 80 лир (226 рублей). Въезд на остров через паром на машине стоит дополнительно 800 лир (2260 рублей), в этом случае все пассажиры кроме водителя платят по 30 лир (85 рублей). Если переправляться с машиной в праздники и выходные, можно попасть в длинную очередь.

Что посмотреть на острове Бозджаада?

Первое, что видят туристы, прибывающие на остров на пароме, это крепость Бозджаады. На ее месте до XIV века стоял другой замок, но он был разрушен во время войны между Венецией и Генуей. Замок был построен заново уже после завоевания острова Османской империей Мехмедом II. Современный вид замок обрел после еще одной перестройки, когда правил османский султан Махмуд II. Вход в замок стоит 30 лир (85 рублей). Крепость открыта для посетителей с 8:30 до 19:30 в сезон.

Бозджаада состоит из турецкой и греческих частей. В греческом квартале возвышается церковь Успения Пресвятой Богородицы XIX века. В другой части острова есть монастырь Аязма.

Краеведческий музей Бозджаады размещен в греческом доме 1876 года строительства. В музее, открытом почти 20 лет назад, можно увидеть различные экспонаты, рассказывающие об истории острова, включая исторические документы, фотографии, карты и гравюры. Посещение музея стоит 50 лир (140 рублей).

Одно из любимых занятий у туристов на острове - это встреча заката у маяка Поленте, расположенного на самой западной оконечности острова. Еще одно очень красивое место - это холм с тремя каменными ветряными мельницами, недалеко от замка.