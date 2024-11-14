Вестник Кавказа

Грузия сменит президента 14 декабря

Президентский дворец в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
В парламенте Грузии предложили дату выборов президента страны. Они состоятся 14 декабря, а инаугурация пройдет 29 декабря.

Выборы президента Грузии пройдут 14 декабря, а церемония инаугурации – 29 декабря, предложил глава парламента Шалва Папуашвили.

«В данном случае я вношу предложение относительно даты президентских выборов, и мы включим его в повестку дня, затем в рамках пленарного заседания парламента мы подтвердим, что оно состоится 14 декабря 2024 года, инаугурация состоится 29 декабря»

- Шалва Папуашвили

Нового президента выберет коллегия выборщиков. Таким образом, Саломе Зурабишвили останется последним президентом, избранным прямым голосованием.

Партия власти «Грузинская мечта» еще не решила, кто будет кандидатом на пост президента. Среди возможных претендентов, о которых пишут СМИ, находятся бывший премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили и сын первого президента Грузии Константин Гамсахурдия.

Выборы президента в Грузии

Обычно президентские выборы в Грузии стартуют в октябре. Если они совпадают с парламентскими выборами, как это было в текущем году, то их обязаны провести в течение 45 дней после первого заседания парламента. В этом году оно прошло накануне, 25 ноября.

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