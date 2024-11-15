Вестник Кавказа

Пожар погубил жительницу Пятигорска

Пожар погубил жительницу Пятигорска
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Во вторник в Пятигорске случился пожар в многоквартирном доме. Погибла женщина - она отравилась продуктами горения.

Пожар в одном из жилых домов Пятигорска привел к гибели одного человека - скончалась от отравления дымом жительница многоквартирного дома.

ЧП произошло на Московской улице на втором этаже здания. Из горящего дома были эвакуированы 15 жителей, также спасатели нашли женщину, которая была без сознания.

"Женщина была обнаружена в ходе тушения, она была передана медикам, но спасти ее не удалось. Погибшая надышалась продуктами горения"

– ГУ МЧС по Ставрополью

В тушении пожара принимали участие 14 спасателей и 5 ед техники. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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