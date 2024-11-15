Вестник Кавказа

Оппозиция в Грузии хочет создать альтернативный парламент

Здание парламента Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Альтернативный парламент при поддержке гражданского общества хочет создать одна из оппозиционных коалиций в Грузии. Ее представители предполагают, что это облегчит коммуникацию в антиправительственных кругах.

Планы по созданию альтернативного парламента озвучила оппозиционная коалиция «Сильная Грузия». Информацией об инициативе поделился один из ее лидеров Леван Цуцкиридзе в разговоре с журналистами.

«Мы предлагаем нашим партнерам из оппозиции, гражданского общества создать новую представительскую структуру. Мы можем подумать над названием. Возможно, назовем ее альтернативным парламентом, представительским советом или чем-то иным. Естественно, это предмет договора»

- Леван Цуцкиридзе

Он также объяснил необходимость создания альтернативного парламента. С его слов, это будет способствовать лучшей координации действий оппозиции и международных отношений. Вместе с этим он призвал всех неравнодушных присоединиться к инициативе.

Напомним, что накануне состоялось первое заседания грузинского парламента. На нем присутствовала только партия «Грузинская мечта», набравшая на выборах большинство голосов. Остальные оппозиционные партии, прошедшие в парламент, отказались признать итоги голосования и бойкотировали заседание.

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