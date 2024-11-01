"Краснодар" прошел "Тюмень" в Кубке России

"Краснодар" в умопомрачительном по сценарию матче проходит "Тюмень" в Кубке России. Краснодарцы вел 3:0, но растеряли все преимущество по ходу игры, победа была добыта только в серии пенальти.

"Краснодар" обыграл "Тюмень" в 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, передают спортивные СМИ.

Матч складывался без особых трудностей для "быков": уже к 53-й минуте "Краснодар" обеспечил себе комфортное преимущество 3:0. Но к 87-й минуте весь разгромный задел был утрачен, когда сибиряки переломили ход игры и сравняли счет.

Игра продолжалась до серии пенальти, где "Краснодар" оказался сильнее – 4:2.

Теперь "Краснодар" ждет второй этап 1/ 4 финала Кубка России.



