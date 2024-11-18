Строительство более 20 школ и детсадов анонсировали в Дагестане

Власти Дагестана намерены к следующему учебному году ввести в строй несколько десятков образовательных учреждений. В этом году удалось ввести в эксплуатацию свыше 30 объектов.

В Дагестане планируется в новом году ввести в эксплуатацию свыше 20 новых школ и детсадов. Об этом руководитель региона заявил 26 ноября на заседании Совета при главе РД по науке и образованию.

"1 сентября следующего года в Дагестане будет открыто 16 новых школ и 5 детских садов. При этом в республике будет продолжено строительство еще 15 школ"

– Сергей Меликов

Он подчеркнул, что в этом году в республике ввели в эксплуатацию 30 объектов - 20 школ и 10 детсадов. Глава РД также акцентировал внимание на том, что в период с 2020 года по настоящее время в РД начали работать 102 школы и 87 детсадов.